Jörg Urban, Vorsitzender der AfD in Sachsen (l-r), Björn Höcke, Partei- und Fraktionschef der AfD in Thüringen, Nikolaus Kramer, Fraktionschef der AfD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Markus Wagner, Fraktionsvorsitzender der AfD in Nordrhein-Westfalen und Oliver Kirchner, Vorsitzende der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen