Demonstranten projizieren Fotos von Trump und Epstein auf Schloss Windsor

Zum Staatsbesuch von Donald Trump in Großbritannien haben Demonstranten am Dienstag Fotos des US-Präsidenten und des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf Schloss Windsor projiziert. Die Gruppe Led by Donkeys strahlte mehrere Minuten lang eine Videomontage auf einen der Türme von Schloss Windsor – kurz nach der Landung des US-Präsidenten in Großbritannien.

Auf Schloss Windsor wird Trump am Mittwoch von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine begrüßt. Anschließend steht eine gemeinsame Kutschfahrt mit König Charles III. und Königin Camilla an, am Abend ist ein Staatsbankett geplant. Am Donnerstag kommt der US-Präsident mit dem britischen Premierminister Keir Starmer zusammen.

Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein wurde 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden. Ihm wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben. Trump, der Epstein Berichten zufolge früher nahegestanden haben soll, war in dem Fall im eigenen Lager unter Druck geraten, weil seine Regierung nicht wie versprochen Licht in den Skandal gebracht hat.

Der Fall Epstein zieht auch Kreise nach Großbritannien. Nach Enthüllungen über seine Freundschaft zu Epstein wurde der britische Botschafter in den USA, Peter Mandelson, abgesetzt. (dpa)