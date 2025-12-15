Bundestag ist plötzlich offline – Behörden eingeschaltet

Der Bundestag hat mit einem Ausfall des Internets zu kämpfen. Auch Mails lassen sich nicht mehr verschicken. Die Ursache sei unklar, wie ein Sprecher sagte. Es sei auch offen, ob es einen Zusammenhang mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) am Nachmittag gebe.

Die zuständigen Stellen seien dabei, die Ursache zu ermitteln und das Problem zu lösen, hieß es. Auch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist demnach eingeschaltet. Die IT-Systeme des Bundestages wurden zunächst herunter- und am späteren Nachmittag wieder hochgefahren. Zuerst berichtete „Bild“ über den Ausfall.

Hackerangriff auf Bundestag im Mai 2015

Der Bundestag war im Mai 2015 Opfer eines Hackerangriffs geworden. Computer in zahlreichen Abgeordnetenbüros wurden mit Spionagesoftware infiziert, darunter auch Rechner im Büro der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Angriff hatte zur Folge, dass das IT-System des Parlaments generalüberholt werden musste.

Fünf Jahre später machte Merkel Russland schwere Vorwürfe und drohte mit Konsequenzen. Mit Blick auf Ermittlungsergebnisse des Generalbundesanwalts sprach sie von „harten Evidenzen“ für eine russische Beteiligung am Cyber-Angriff auf den Bundestag. (dpa/mp)