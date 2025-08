Bundesregierung will nicht gendern – das ist die Begründung

Gender-Sternchen sorgen in Deutschland immer wieder für Diskussionen: Manche nutzen die Sonderzeichen für geschlechterneutrale Sprache ganz selbstverständlich, anderen gehen sie auf den Geist. Die Bundesregierung legt sich nun fest.

Die Bundesregierung nutzt keine Wörter mit Gendersternchen. Das erklärte ein Sprecher des Digitalministeriums in Berlin auf Nachfrage in der Regierungspressekonferenz. Maßgeblich seien die Empfehlungen des Rates für deutsche Rechtschreibung.

Bundesregierung will nicht gendern

„Dieses Regelwerk sieht vor, dass geschlechtergerechte Sprache verständlich, lesbar, vorlesbar ist, auch im Blick auf Barrierefreiheit und Vorlesesoftware und dass sie grammatikalisch korrekt ist sowie Eindeutigkeit und Rechtssicherheit gewährleistet“, sagte der Sprecher. „Diese sieht also keine Sonderzeichen vor.“

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hatte der „Bild am Sonntag“ gesagt: „Im Kanzleramt wird in Briefen, E-Mails und Vermerken nicht gegendert.“ Erzwungenes Gendern spiegle nicht wider, wie die Mehrheit in Deutschland spreche. Vielmehr vertiefe das Gendern eine Spaltung der Gesellschaft.

Neues Regelwerk seit Anfang Juli

Seit Anfang Juli gilt ein neues Regelwerk des Rates für deutsche Rechtschreibung. Es gilt für Schulen und die öffentliche Verwaltung. Neu ist ein Abschnitt zu Sonderzeichen in Wörtern, wie sie von Befürwortern einer geschlechtersensiblen Sprache genutzt werden. „Diese Wortbinnenzeichen gehören nicht zum Kernbestand der deutschen Orthografie“, heißt es dort.

Ihre Setzung könne in verschiedenen Fällen zu grammatischen Folgeproblemen führen, die noch nicht geklärt seien. Die Entwicklung des Gesamtbereichs sei aber bislang nicht abgeschlossen und werde weiter beobachtet. (dpa/mp)