Bürgermeisterwahl: Trump droht New York bei Demokraten-Sieg

In New York wird am Dienstag ein neuer Bürgermeister gewählt. Umfragen zufolge liegt der 34-jährige Zohran Mamdani vom linken Flügel der Demokratischen Partei vorne. Nun hat US-Präsident Donald Trump der Metropole mit dem Entzug von Bundesmitteln gedroht, sollte der als Favorit geltende Demokrat gewinnen.

„Wenn der kommunistische Kandidat Zohran Mamdani die Bürgermeisterwahl in New York City gewinnt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ich meiner geliebten Heimatstadt mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeträge an Bundesmitteln zukommen lasse“, schrieb Trump in Onlinenetzwerken.

New York: US-Präsident Trump greift in Bürgermeisterwahl ein

Bei der Bürgermeisterwahl in New York City tritt Zohran Mamdani gegen den früheren Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, an. Der Demokrat war Mamdani in der Vorwahl unterlegen und kandidiert nun als Unabhängiger. Dritter im Rennen ist der Republikaner Curtis Sliwa, er gilt laut Umfragen allerdings als chancenlos.

Mamdani versprach im Wahlkampf Initiativen für ein „bezahlbareres“ Leben in der Metropole mit gut acht Millionen Einwohnern. Trump beschimpfte Mamdani wegen dessen Plänen für ein günstigeres Leben im „Big Apple“ als „kommunistischen Irren“. (dpa)