Bombendrohungen gegen Büros von US-Demokrat Schumer

Er ist ein harter Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Nun sind in mehreren Büros des Demokraten Chuck Schumer Bombendrohungen eingegangen. Er sieht einen Bezug zu Trumps Bewegung.

Gegen mehrere Büros des Minderheitsführers der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, sind Bombendrohungen eingegangen. Er sei von Ermittlern in seinem Bundesstaat New York informiert worden, dass es Drohungen gegen Büros in Rochester, Binghamton und Long Island gegeben habe, teilte Schumer mit.

Mails mit Drohungen gegen US-Demokrat Chuck Schumer

In den Mails mit den Drohungen stand demnach in der Betreffzeile „MAGA“ – das Kürzel der Bewegung von US-Präsident Donald Trump „Make America Great Again“. In den Mails sei auch angedeutet worden, dass die Präsidentschaftswahlen 2020, bei denen der Demokrat Joe Biden gewonnen hatte, manipuliert wurden – ein wiederkehrender Vorwurf Trumps. Schumer dankte den Sicherheitsbehörden, alle Büros seien sicher und niemand verletzt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Saif stirbt bei Balkonsturz: Die Mutter weint, die Angeklagten verstecken sich

Trump nimmt Schumer, einen seiner harten Kritiker, immer wieder ins Visier. Bei einer Zeremonie zum großen amerikanischen Familienfest Thanksgiving, wo er traditionell zwei Truthähne begnadigte, attackierte er vor wenigen Tagen auch wieder den Demokraten. Trump erklärte, als er die ersten Bilder der Truthähne gesehen habe, wollte er sie Chuck und Nancy nennen – in Anspielung an die Demokraten Chuck Schumer und Nancy Pelosi. „Aber dann wurde mir klar, dass ich sie nie begnadigen würde.“ (dpa)