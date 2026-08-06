Werbung im Cockpit? Genau das wollten BMW-Verantwortliche eigentlich nie. Nun sorgt ein Kino-Werbeclip in den Fahrzeugen für heftige Kritik.

Wer einen neueren BMW fährt, könnte derzeit beim Starten seines Autos von einem Werbebanner begrüßt werden. Der Autobauer spielt für 15 Tage Reklame für den Kinofilm „Spider-Man: Brand New Day“ auf den Bildschirmen ausgewählter Fahrzeuge aus.

Nach Angaben von BMW läuft die Aktion vom 27. Juli bis 10. August 2026 in mehr als 70 Ländern. Betroffen sind Fahrzeuge mit den Betriebssystemen 7, 8, 8.5, 9 oder X, die nach Juli 2020 produziert wurden und über die entsprechende Sonderausstattung verfügen. „Heise“ berichtete zuerst.

BMW: Beim Start erscheint ein Werbebanner

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Beim Starten des Fahrzeugs erscheint zunächst ein Werbebanner auf dem Display. Wer dieses antippt, startet nach Angaben des Unternehmens „eine festliche Vollbildanimation im Control Display mit passend ausgewählter Hintergrundmusik und einer begleitenden Lichtshow des Ambient-Beleuchtungssystems“.

Besonders brisant: Ende 2023 hatte der Vize-Präsident von BMW, Stephan Durach, ein solches Vorgehen noch ausdrücklich ausgeschlossen. Damals sagte er im US-Fachmagazin „MediaPost“: „Letztendlich meine ich, dass das Auto Ihr letzter privater Raum ist. Dort können Sie tun, was Sie wollen, ganz alleine (…) Den Bildschirm zu verkaufen, um Werbung abzuspielen – das sehe ich nicht. Es ist ein privater Raum.“ (rei)