Bei Protestaktion: Greta Thunberg in London festgenommen

Die schwedische Klima- und Gaza-Aktivistin Greta Thunberg ist während einer Protestaktion in London verhaftet worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Polizei. Der 22-Jährigen wird vorgeworfen, mit einem Plakat ihre Unterstützung der in Großbritannien verbotenen, propalästinensischen Organisation Palestine Action kundgetan zu haben.

Auf Bildern und in einem Video ist zu sehen, wie Thunberg ein Schild in der Hand hält, auf dem steht: „Ich unterstütze die Inhaftierten von Palestine Action. Ich lehne Völkermord ab.“ Die Polizei sprach offiziell von der Festnahme einer 22-Jährigen, ohne einen Namen zu nennen.

Greta Thunberg bei der Protestaktion in London (Bildschirmfoto von der propalästinensischen Organisation Palestine Action herausgegeben). Handout/Prisoners For Palestine/PA Media/dpa Greta Thunberg bei der Protestaktion in London (Bildschirmfoto von der propalästinensischen Organisation Palestine Action herausgegeben).

Protest von Palestine Action gegen Versicherung in London

Der Protest der Gruppe, bei dem auch ein Mann und eine weitere Frau verhaftet wurden, galt einer Versicherungsgesellschaft im Zentrum Londons. „Heute Morgen gegen 7 Uhr wurde ein Gebäude (…) mit Hämmern und roter Farbe beschädigt“, gab die Polizei bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Israel wirbt um Touristen: Und da soll man jetzt Urlaub machen?

In den vergangenen Wochen waren in Großbritannien immer wieder Mitglieder der Organisation inhaftiert worden. Einige sollen sich in einem Hungerstreik befinden. Palestine Action war Anfang Juli von der britischen Regierung als terroristisch eingestuft worden, nachdem Aktivisten auf einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen waren und Flugzeuge der Royal Air Force mit Farbe besprüht hatten. (dpa/mp)