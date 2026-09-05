Der SPD-Chef von Halle (Saale), Peter Dehn (82), über die Fehler der SPD und über die Gründe, weshalb die AfD so erfolgreich ist.

Viele sprechen schon von einer Schicksalswahl. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik könnte es einem Rechtsextremisten gelingen, Regierungschef eines Bundeslandes zu werden. Wieso ist die SPD in Sachsen-Anhalt so schwach, warum die AfD so stark? Im Gespräch mit der MOPO: Peter Dehn, SPD-Chef der zweitgrößten Stadt Sachsen-Anhalts, Halle (Saale). Der 82-Jährige stammt aus Hannover, war von 1978 bis 1990 niedersächsischer Landtagsabgeordneter.

MOPO: Die Idee, dass Sozialdemokraten aus anderen Bundesländern nach Sachsen-Anhalt kommen, um im Wahlkampf zu helfen, scheint gut anzukommen, oder?

Peter Dehn: Absolut. Etwa 60 Genossen aus München, Berlin, Heidelberg, Schleswig-Holstein, aus Hamburg, Köln, aber auch aus Thüringen waren schon bei uns in Halle und haben Straßenwahlkampf gemacht. Das motiviert auch die eigenen Genossen. Man hat endlich mal wieder das Gefühl, in der SPD zu sein ist mehr als nur irgendeine Vereinsmitgliedschaft. Mitglieder in anderen Teilen der Republik zu mobilisieren, war das Beste, was das Willy-Brandt-Haus sich seit Langem hat einfallen lassen.

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MOPO: Ansonsten scheinen Sie, auf Hilfe aus Berlin lieber verzichten zu wollen…

Richtig. Die Bundespolitik überlagert mit ihrem Alleinvertretungsanspruch inhaltlich und medial alles. Nach 16 Jahren Merkel-Kanzlerschaft hatte mit Scholz ein Sozialdemokrat die Chance, die Werte der SPD an die Gegenwart anzupassen, sich als linke Volkspartei neu zu definieren. Das ist sowohl inhaltlich als auch in der Kommunikation und schließlich handwerklich grausam gescheitert. Mit der jetzigen schwarz-roten Koalition verband sich allgemein die Hoffnung, dass sie handlungswillig und -fähig ist, dass nun regiert wird. Diese Erwartung wird derzeit schwer enttäuscht. Auch von den Spitzenpolitikern der SPD im Kabinett.

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Wieso steht die SPD in Sachsen-Anhalt so schlecht da? Sie kommt auf 8,5 Prozent laut ZDF-Politbarometer, die AfD auf 41 Prozent…

In der City von Halle/Saale begegnen wir Bernhard Weitzell aus Köln, der derzeit durch Sachsen-Anhalt zieht und auf der Straße vor der AfD warnt: „Absturz für Deutschland“. Undine Freyberg

Die Rolle in den neuen Ländern war für die SPD von Anfang an zwischen CDU und Linken schwierig. Auf der „diffusen“ Landesebene waren führende Persönlichkeiten, „Landesväter“, durchaus für stabile Mehrheiten existenziell. Mit Reinhard Höppner, der 2014 verstarb, hatte die SPD in Sachsen-Anhalt zwischen 1994 und 2002 einen solchen Landesvater. Er ist bis heute der einzige sozialdemokratische Ministerpräsident des Landes, musste zwei Minderheitsregierungen anführen, die von der damaligen PDS toleriert wurden, was zu dieser Zeit bundesweit sehr kontrovers war.

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Nach Höppner ging es dann aber steil bergab mit der SPD…

Als Minderheitspartner der CDU in den letzten Jahren hat die SPD sicher viel erreicht, aber vieles davon ist nicht wirklich im Bewusstsein der Wähler präsent. Der wirkliche Pluspunkt dieser Regierungen war die hohe Qualität der Regierungsarbeit ohne permanente Störgeräusche. Diese Qualität allerdings hat sich auf den kleineren Koalitionspartner SPD eher negativ ausgewirkt: Man registriert weder das Profil, noch die Erfolge, die sich in Kompromissen niedergeschlagen haben. Wir hätten sozialdemokratische Positionen, zum Beispiel in der Bildungspolitik, in der Gesundheitspolitik, bei der Umwelt und der Energie in den letzten Jahren deutlicher präsentieren müssen, hätten landespolitische Interessen gegenüber der Bundesebene schärfer formulieren müssen, für entsprechende Bundesratsinitiativen sorgen müssen. Zukünftig wird es wichtig sein, dass wir uns um die Lebenssituation der Menschen auf dem Lande kümmern, um Nahverkehr, um Schulen, um örtliche medizinische Versorgung. Um deren Zukunft.

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Es geht darum, die Machtübernahme der AfD zu verhindern

Und jetzt droht eine absolute Mehrheit der AfD…

Die aktuelle Situation wird natürlich verschärft durch die Zuspitzung, die sich aus den Gewinnen der AfD ergibt. Derzeit wird kaum über spezielle Parteiprogramme der demokratischen Parteien geredet. Es geht darum, ob die Machtübernahme der AfD verhindert werden kann. Die entsprechende personelle Zuspitzung läuft auf die Alternative Sven Schulze oder den AfD-Bewerber hinaus. Der SPD-Spitzenkandidat ist dadurch mit anderen in der zweiten Reihe.