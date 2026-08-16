Frank und Kirstin Wiebe haben ihre Heimat in Norddeutschland gegen Neuseeland getauscht. Die beiden sind sehr glücklich, müssen aber aufgrund ihres Visums bald den Plan ändern. Privat

Er war bereit, stand voller Vorfreude in den Startlöchern – doch ein dicker Bremsklotz wartete schon auf ihn: Frank Wiebe hatte die Aussicht auf einen gut dotierten Job als Schiffsbetriebsingenieur in Neuseeland, aber Covid-19 machte alle Pläne zunichte: die Grenzen dicht, Flughäfen gesperrt. Es sollte nicht sein. So spielte sich der Alltag der Familie weiterhin im beschaulichen Angeliter Dorf Rüllschau ab. Doch die Vision bleibt lebendig.

Anfang vergangenen Jahres wird er erneut gefragt: Immer noch Interesse? Der 60-Jährige setzt sich mit seiner Frau Kirstin zusammen. Dann fallen die Würfel: „Diesmal machen wir es!“ Ihre Töchter Mala und Lillith sind zu diesem Zeitpunkt 20 und 18 Jahre alt, die Schule liegt gerade hinter ihnen. Kirstins Sohn Thiadric, damals 32, lebt schon lange eigenständig. Passt! Ihr Vater packt die Koffer – zunächst allein.

30 Stunden Flug in die neue Heimat

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Im Frühjahr 2025, Frank Wiebe weiß es noch genau, geht’s auf den 30-Stunden-Trip von Hamburg über Dubai und Australien nach Wellington, die Hauptstadt Neuseelands. Weiter weg geht’s nimmer. „Das ist der am weitesten von Flensburg entfernte Ort überhaupt“, sagt der Auswanderer, dessen Arbeitgeber, die staatliche Fährreederei, ihn zunächst in einem kleinen Appartement einquartiert.

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Ihm geht es darum, die Lage vor Ort erst einmal zu sondieren: die Gegend, die Menschen, den Job. „Ich war ja allein, kannte keinen, da bin ich viel durch die Landschaft gestreift, durch die Wälder gelaufen“, sagt Wiebe, „manchmal 40 km am Tag.“ Aber er arbeitet auch viel, weniger allerdings als in Deutschland, und verdient gut. Das ist auch vonnöten, denn bis auf Fleisch und Fisch („sehr delikat“) sind die Lebensmittel relativ teuer, Möbel ebenso. Die Kollegen nehmen ihn herzlich auf.

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Will seine Frau auch auswandern?

Und wie geht es Kirstin? „Ich hatte Bedenken, dass es ihr hier zu langweilig werden könnte.“ Doch das dementiert seine Frau. Das sei für sie überhaupt kein Problem. „Ich war total neugierig auf das Land.“ Doch sie ist hin- und hergerissen, auch wenn ihr Entschluss feststeht. Sie macht sich Sorgen wegen des Hundes, der bevorstehende Abschied von den Kindern macht ihr zu schaffen. Sie fährt nach Frankfurt, um die für das Visum erforderliche medizinische Untersuchung hinter sich zu bringen. „Dafür gibt es nur zwei Praxen in ganz Deutschland. Und dann die Frage: Was nehme ich mit, was lasse ich zurück?“

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Im riesigen Container geht der Hausstand nach Neuseeland

Letztlich ist es ein 20-Fuß-Container, den sie verschiffen lässt. In ein geräumiges Haus in Plimmerton, einer 4000-Seelen-Gemeinde nahe der Hauptstadt, das sie im Internet ausfindig gemacht hat. 150 Meter über dem Meer auf der Südseite der Nordinsel. „Ich habe alles total unterschätzt“, gesteht sie. Die Vorbereitungen seien kräftezehrend gewesen. „Ich bin sehr spät erst in Packlaune und schließlich noch arg unter Zeitdruck geraten.“ Doch dann begibt sie sich auf die Reise – es ist der 26. September 2025.

Die Eindrücke in der neuen „Heimat“ sind überwältigend. Der Blick vom Balkon auf den glitzernden Pazifik bis hin zum grandiosen Sonnenuntergang. „Die Natur ist einfach atemberaubend“, sagt sie. „Die Menschen zauberhaft, Flora und Fauna streng geschützt.“ Sie sieht Wale und Delfine, begegnet Seelöwen, die sich bis auf wenige Zentimeter nähern. „Die stupsen einen regelrecht an.“ Auch die Vögel seien nicht scheu, setzten sich vertrauensvoll auf die Schulter von Spaziergängern. Natürlich Schafe und Ziegen ohne Ende. Auch ein Opossum sei keine Seltenheit. „Die werden bejagt, es sind zu viele“, ergänzt Frank Wiebe. Das Fell landet schließlich als Wolle in einem Alpaka-Mix.

Eine Garage, so riesig wie eine Wohnung

Nicht nur ihr gemietetes Haus ist enorm groß, die Garage ebenso. Sie hat die Ausmaße einer durchschnittlichen Dreizimmerwohnung hierzulande. In diesem Fall 70 Quadratmeter, ausgelegt mit einem Teppich, in denen sich ein Nissan im Golf-Format verliert und man daneben Fußball oder Tennis spielen könnte. „Bei den Nachbarn stehen immer so zwei bis drei Oldtimer darin, die brauchen den Platz!“, sagt Frank Wiebe und muss schmunzeln. Das sei dort ganz normal, am Wochenende seien viele Raritäten auf den Straßen unterwegs.

Apropos Straßen. Es gibt nur eine Autobahn, die etwa 100 km lang ist. Der Rest sind Landstraßen, auf denen man sehr entschleunigt vorankommt. Bei angenehmen Temperaturen – in etwa vergleichbar mit denen in Barcelona. „Man spricht von windy Wellington“, so Frank Wiebe. „Das sagt schon alles. Da muss man sich manchmal an der Ampel festhalten, um nicht wegzuwehen.“ Aber es gebe auch Wintertage, an denen die Sonne so kräftig scheint, „dass man im T-Shirt draußen sitzen kann“. Kurzum: Es gibt radikale Wetterwechsel, der Zwiebel-Look ist angeraten.

Die Auswanderer vermissen ihre Kinder

Und wie sieht es aus mit dem Heimweh? Beim Video-Call ist es in Flensburg neun Uhr, blauer Himmel, während es in Plimmerton bereits 19 Uhr und stockfinster ist. „Man muss sich umgewöhnen“, sagt Kirstin. Sie vermisse die europäische Architektur, die Kultur in alten, gewachsenen Städten. Die 58-Jährige gesteht: „Mir fehlen unsere Kinder extrem, die gelebte Zeit mit ihnen.“ Die riesige Distanz mache ihr schon zu schaffen. Dann sagt sie, wie zu ihrer eigenen Beruhigung: „Es ist ja kein Auswandern für immer, wir probieren uns halt aus.“

Aber wie lange noch? Franks Visum ist noch circa dreieinhalb Jahre gültig. „Danach muss ich das Land binnen vier Wochen verlassen.“ Die neuseeländische Staatsbürgerschaft ist aufgrund des Alters, anders als ursprünglich erwartet, nicht mehr möglich. Das Ende also ist offen. Doch vieles deutet darauf hin, dass die beiden nicht bis 2030 warten werden. Frank Wiebe wäre dann gut 63 Jahre alt. „Wir müssten in dem Alter noch einmal ganz von vorn anfangen“, sagt er zu seiner Frau. Und als er sie dabei ansieht, meint man, ein stilles Einverständnis zu erkennen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)