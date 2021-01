Ausschreitungen in Washington: Liveticker: Trump-Anhänger stürmen Kapitol – vier Tote

Washington -

In Washington ist es am frühen Mittwochabend (Ortszeit) zu schweren Ausschreitungen gekommen. Anhänger von Noch-Präsident Donald Trump stürmten das Kapitol.

Während der Kongresssitzung zur Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden sind die Proteste tausende Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in Washington eskaliert. Wütende Demonstranten stürmten am Mittwoch das Kapitol, die Sitzung wurde unterbrochen. Verfolgen Sie hier die Geschehnisse im Live-Ticker.

6.17 Uhr: Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen meldet die Polizei in Washington vier Todesopfer.

Nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols durch Trump-Unterstützer wurde eine Frau angeschossen – sie starb wenig später, wie der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee, in der Nacht zu Donnerstag sagte. „Darüber hinaus wurden heute drei weitere Todesfälle aus der Umgebung des Kapitols gemeldet. Eine erwachsene Frau und zwei erwachsene Männer scheinen an unterschiedlichen medizinischen Notfällen gelitten zu haben, die zu ihrem Tod führten.“

Contee machte keine Angaben dazu, wer die Frau war, die im Kapitol angeschossen wurde. „Das ist ein tragischer Vorfall, und ich kondoliere der Familie und den Freunden des Opfers“, sagte er. Der Vorfall werde intern von der Polizei untersucht.



Unklar blieb auch, um welche medizinischen Notfälle es sich handelte. Contee sagte weiter, bei den Zusammenstößen seien mindestens 14 Polizisten verletzt worden, zwei davon schwer. Mehr als 50 Menschen seien festgenommen worden.

22.52 Uhr: Ivanka Trump hat die Teilnehmer der dramatischen Proteste in Washington auf Twitter als „Patrioten“ angesprochen und zum Gewaltverzicht aufgerufen. Nach kritischen Kommentaren löschte die Tochter des amtierenden US-Präsidenten am Mittwoch den Tweet und konkretisierte: „Friedlicher Protest ist patriotisch. Gewalt ist inakzeptabel und muss aufs Schärfste verurteilt werden.“

22.40 Uhr: Hier sehen Sie einige Bilder von der Stürmung des Kapitols durch Anhänger Donald Trumps.

22.35 Uhr: Unterdessen wurde bekannt, dass die Demokraten des künftigen US-Präsidenten Joe Biden Prognosen von US-Medien zufolge mit Siegen bei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia die Kontrolle im US-Senat gesichert haben. Nach dem Kandidaten Raphael Warnock setzte sich auch Jon Ossoff bei den Abstimmungen in Georgia gegen die jeweiligen bisherigen republikanischen Amtsinhaber durch, wie die Sender NBC und CBS sowie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch berichteten.

22.22 Uhr: Mittlerweile hat sich Donald Trump über Twitter mit einem Video an die Menschen gewandt. Er spricht darin immer noch davon, bestohlen worden zu sein. Twitter vermerkte den Tweet aber mit dem Hinweis, dass dieser zu Gewalt aufrufen könnte und untersagte daher das Retweeten, Kommentieren oder Liken des Tweets.

Die Rede übersetzt im Wortlaut:

„Ich weiß, dass Sie Schmerzen haben und ich weiß, dass Sie verletzt sind. Wir hatten eine Wahl, die uns gestohlen wurde. Jeder weiß es, vor allem die andere Seite. Aber Sie müssen jetzt nach Hause gehen, wir müssen Frieden haben. Wir müssen Recht und Ordnung haben, wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird. Es ist eine sehr schwierige Zeit. So eine Zeit gab es noch nie. Aber wir können nicht in die Händen der Leute spielen, die unsere Wahl gestohlen haben. Ich fühle mit Ihnen. Aber gehen Sie nach Hause und schließen Sie Frieden.“

22.11 Uhr: Weiter sagte Biden: „Das Kapitol zu stürmen, Fenster einzuschlagen, Büros zu besetzen, den Senat der Vereinigten Staaten zu besetzen, durch die Schreibtische des Repräsentantenhauses im Kapitol zu stöbern und die Sicherheit ordnungsgemäß gewählter Beamter zu bedrohen, ist kein Protest. Es ist Aufruhr.“

22.05 Uhr: Mittlerweile hat sich der künftige US-Präsident Joe Biden an die Öffentlichkeit gewandt. „Zu dieser Stunde wird unsere Demokratie beispiellos angegriffen. Ich fordere den Mob auf, sich zurück zu ziehen und wieder Platz für demokratische Prozesse zu machen“, sagte Biden in Wilmington, Delaware. „Die Arbeit der nächsten vier Jahre wird es sein, die Demokratie wieder zu restaurieren.“ Zudem forderte er Noch-Präsident Donald Trump auf, vor die Kameras zu treten.

21.52 Uhr: In den Räumlichkeiten des Kapitol herrscht nach wie vor Chaos. Auf einem Bild der französischen Nachrichtenagentur AFP ist zu sehen, wie sich ein Trump-Anhänger auf dem Bürostuhl von Speakerin Nancy Pelosi niedergelassen hat – in deren Büro.

21.45 Uhr: Bei den turbulenten Geschehnissen rund um das US-Kapitol in Washington soll nach Angaben des Weißen Hauses die Nationalgarde eingesetzt werden. „Auf Anweisung von Präsident Donald Trump ist die Nationalgarde zusammen mit anderen Bundesschutzdiensten unterwegs“, schrieb Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany am Mittwoch bei Twitter.

21.41 Uhr: Auf einem Twitter-Video ist zu hören und zu sehen, wie innerhalb des Kapitols ein Schuss fällt und daraufhin eine Frau zusammenbricht. Nach Medieninformationen soll die Frau in kritischem Zustand sein.

21.30 Uhr: Bei den turbulenten Geschehnissen rund um das US-Kapitol in Washington sind Demonstranten in die Senatskammer des Parlamentsgebäudes eingedrungen. Verschiedene TV-Sender zeigten Bilder von Protestierenden, die durch den Raum gingen oder sich auf Stühlen niederließen. In den Fluren schwenkten Trump-Anhänger Flaggen.

21.25 Uhr: Wie der Sender NBC auf Twitter zeigt, wurde eine stark blutende Frau von Sanitätern abtransportiert.

21.20 Uhr: Ein Tweet des Fernsehsenders zeigt Sicherheitsbeamte im Kapitol mit gezogenen Waffen. Offenbar wollten hinter einer Tür Personen in einen Saal eindringen.

21.16 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat unterdessen seinem Stellvertreter Mike Pence wegen dessen Weigerung, die Bestätigung der Wahlergebnisse im Kongress zu verhindern, mangelnden Mut vorgeworfen. Pence „hat nicht den Mut gehabt zu tun, was getan werden sollte“, schrieb Trump auf Twitter.

Pence hatte zuvor erklärt, dass er bei der Sitzung des Kongresses zur Zertifizierung der Ergebnisse der Präsidentenwahl nicht einseitig Stimmen von Wahlleuten ablehnen werde. Sein Eid zum Schutz der Verfassung erlaube ihm das nicht, teilte Pence kurz vor Beginn der Sitzung mit, die er als Präsident des Senats leitetete. Pence stellte sich damit gegen Trumps wiederholte Forderungen, den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden doch noch zu kippen.

21.12 Uhr: Die Abgeordneten in dem von Trump-Anhängern belagerten US-Kapitol sind von der Polizei aufgefordert worden, Gasmasken aufzusetzen. Im Gebäude in Washington sei zuvor Tränengas ausgetreten, berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Mittwoch.

20.56 Uhr: Mittlerweile hat sich auch Präsident Donald Trump bei Twitter gemeldet und bittet um Unterstützung für die Sicherheitsbehörden. Dazu der Aufruf: „Bleibt friedlich!“

20.52 Uhr: Auf einem Tweet ist zu sehen, wie Personen eine Mauer hinaufkletterten, um zum Kapitol zu gelangen. Ein anderer Tweet aus dem Inneren des Gebäudes zeigte eine Person inmitten eines Sitzunssaals, die den rechten Arm hob. „Trump hat die Wahl gewonnen“, soll die Person gerufen haben.



20.50 Uhr: Mittlerweile sind Menschen in das Parlamentsgebäude eingedrungen. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf den Sicherheitsdienst des Gebäudes. Auch TV-Bilder zeigten Protestierende im Gebäude.

20.44 Uhr: Wegen der Proteste hat die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, eine Ausgangssperre angeordnet. Sie trete am Mittwoch um 18 Uhr (Ortszeit/Mitternacht MEZ) in Kraft und ende am Donnerstagmorgen um 6 Uhr (12 Uhr MEZ), teilte Bowser mit.

20.37 Uhr: Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, wurde das Kapitol wegen Hunderter Demonstranten mittlerweile abgeriegelt.

20.35 Uhr: Inmitten der Proteste von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump vor dem Kapitol in Washington haben die beiden Kammern des Kongresses ihre Sitzungen am Mittwoch überraschend unterbrochen. Eine offizielle Erklärung für die abrupte Unterbrechung wurde zunächst nicht genannt.

20.30 Uhr: Vor dem US-Parlamentssitz in Washington ist es zu Rangeleien zwischen Anhängern des abgewählten Präsidenten Donald Trump und Sicherheitsleuten gekommen. Die beiden Kammern des Kongresses unterbrachen ihre Sitzungen am Mittwoch überraschend.

Fernsehbilder zeigten eine große Menge von dicht gedrängt stehenden Menschen auf den Stufen direkt vor dem Eingang des Kapitols. Vor der Bestätigung der US-Wahlergebnisse am Sitz des amerikanischen Kongresses war auf Bildern mehrerer US-Medien zu sehen, wie Hunderte Unterstützer des US-Präsidenten nach einer Rede Trumps auf den Parlamentssitz zumarschierten. Einige lieferten sich Handgreiflichkeiten mit Einsatzkräften und versuchten, näher ans Gebäude zu kommen.

US-Präsident Trump spricht wieder von „Diebstahl“

Trump hatte in seiner Rede über angeblichen Betrug bei der US-Präsidentenwahl seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt. Bei seiner Rede forderte er Zehntausende anwesende Unterstützer dazu auf, sich den „Diebstahl“ der Wahl nicht gefallen zu lassen.

Der „Washington Post“ zufolge waren Angehörige von rechten Gruppen unter den Demonstranten, die die Menge weiter aufstachelten. Mindestens zwei zum Parlamentskomplex gehörende Gebäude in der Nähe waren demnach evakuiert worden.