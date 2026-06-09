Ein Jet des FCAS (Future Combat Air System) war 2023 in Paris zu sehen. Doch über Modelle wird das deutsch-französische Projekt nicht hinauskommen – es wurde beendet. Nicolas Economou

Europa muss sich zur Abschreckung Russlands wehrhaft zeigen. Ein zentraler Baustein dazu sollte das neue deutsch-französische Kampfjet-System FCAS sein. Das Projekt wird nun auf Grund von wirtschaftspolitischen Rangeleien aufgegeben. Für die europäische Souveränität ist das ein Rückschlag – für die Steuerzahler nicht unbedingt.

Wer soll im Cockpit sitzen, für wen bleibt nur die Co-Piloten-Rolle? Wer baut was und wer kann deshalb mit wie vielen neuen Arbeitsplätzen rechnen? Darüber hatten sich Paris und Berlin monatelang zerstritten. Der Vorwurf von deutscher Seite: Die Franzosen wollen nur unser Geld, uns industriepolitisch gleichzeitig aber übervorteilen. An den Vorwürfen kann sogar etwas dran sein. Die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern funktioniert zwar auch nicht immer reibungsfrei, aber doch deutlich besser als bei FCAS.

Das FCAS-Aus strahlt auch auf andere Bereiche aus

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Eine Lehre aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem Verhalten des aktuellen US-Präsidenten sollte eigentlich sein: Vor allem die europäischen Schlüsselländer Deutschland und Frankreich müssen enger zusammenarbeiten. Auch bei der Rüstung. Nur so lässt sich Souveränität herstellen und sichern.

Das FCAS-Aus ist nicht nur einfach eine x-beliebige Bruchlandung, sondern weist darüber hinaus: eine gemeinsame europäische Armee ist unwahrscheinlicher geworden und auch das französische Angebot, seinen „Atomschirm” auch über anderen Ländern aufzuspannen, erscheint in neuem Licht. Nicht unbedingt im besseren.

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100 Milliarden Euro alleine für Entwicklung waren vorgesehen

Während sich Industrie und Politik über das FCAS-Aus ärgern, können sich Europas Steuerzahler eher freuen. Für das Projekt waren bereits Entwicklungskosten von 100 Milliarden Euro eingeplant – ohne dass damit ein einziges Flugzeug damit bereits gebaut worden wäre. Und sehr wahrscheinlich wäre der neue Kampfjet – der um das Jahr 2040 in Dienst gestellt worden sollte – dann bereits überholt. Künftig werden klassische Kampfjets wohl durch unbemannte Flugzeuge und Drohnen ersetzt.

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Das Aus bedeutet aber auch, dass die Europäer bis auf weiteres auf die Amerikaner angewiesen sein werden, um ihre Armeen zu modernisieren. Denn alleine kann heute wohl kein europäische Staat alleine Flugzeuge entwickeln, die konkurrenzfähig sind. Im Weißen Haus wird man es wohlwollend zur Kenntnis nehmen.



