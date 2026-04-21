Armin Laschet stürzt mit E-Scooter: Schulter gebrochen

Armin Laschet ist mit einem E-Scooter verunglückt und hat sich die Schulter gebrochen. Bei Auftritten in Aachen trug der bekennende E-Scooter-Fan zuletzt eine Armstütze.

Der ehemalige CDU-Vorsitzende und heutige Bundestagsabgeordnete Armin Laschet ist mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich die Schulter gebrochen. Das bestätigte sein Büro der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die „Aachener Zeitung“berichtet.

Laschet bezeichnet sich selbst als E-Scooter-Fan

Der 65-Jährige war in seiner Heimat Aachen am Wochenende bei Veranstaltungen mit einer auffälligen Armstütze erschienen. Was genau passiert ist, dazu machte Laschets Büro auf Nachfrage keine Angaben.

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Laschet ist nach eigenen Angaben E-Scooter-Fan. In einem Podcast berichtete er einmal, dass er mit elektrischen Tretrollern oft von seiner Berliner Wohnung zum Reichstag fahre – was bei den Personenschützern von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Sorgen ausgelöst habe. Die hatten demnach Laschet mit dem Minister verwechselt. (dpa/mp)