Arbeitnehmer müssen länger schuften: Nachbarland führt Rente mit 70 ein

Das dürfte die Arbeitnehmer gar nicht freuen: Deutschlands nördlicher Nachbar Dänemark hebt das Renteneinstiegsalter deutlich an.

Dort sollen die Menschen in Zukunft erst mit 70 Jahren in Rente gehen können. Das Parlament in Kopenhagen verabschiedete am Donnerstag ein Gesetz zur Anhebung des Renteneinstiegsalters auf 70 Jahre bis zum Jahr 2040. Für den Text stimmten 81 Abgeordnete, 21 waren dagegen, wie das Parlament auf seiner Internetseite mitteilte.

Rentenalter in Dänemark derzeit bei 67 Jahren

Das neue Gesetz legt das Renteneintrittsalter für alle nach dem 31. Dezember 1970 geborenen Bürger auf 70 Jahre fest. Derzeit liegt das Renteneinstiegsalter in Dänemark bei 67 Jahren.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Ein „Hells Angel“ packt aus: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand stirbt“

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand stirbt“ Die Akte Block : Erschütternde Details zum Entführungsfall

: Erschütternde Details zum Entführungsfall Carlotta (16), Pflegefall : Warum Sylts medizinische Versorgung dem Teenager zum Verhängnis wurde

Warum Sylts medizinische Versorgung dem Teenager zum Verhängnis wurde Hamburg entdecken : Geheimtipps für die schöne Jahreshälfte

: Geheimtipps für die schöne Jahreshälfte Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Wie HSV-Boss Stefan Kuntz die historische Saison erlebte & Gewinner und Verlierer beim FC St. Pauli

die historische Saison erlebte & beim FC St. Pauli 20 Seiten Plan7: Spektakuläres „Mission Impossible“-Finale, Abschied vom Thalia-Ensemble & Kultur-Tipps für jeden Tag

Dänemark hat das offizielle Renteneintrittsalter seit 2006 kontinuierlich an die Lebenserwartung angepasst. Alle fünf Jahre werden die Zahlen überprüft. Bis 2030 soll das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre steigen, 2035 soll es 69 Jahre betragen.

Das könnte Sie auch interessieren: Rentenpläne der SPD: Jetzt bangen die Lehrer um die Attraktivität ihrer Jobs

Die 47-jährige sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte im vergangenen Jahr erklärt, sie sei bereit, das System zu überprüfen, sobald das offizielle Renteneintrittsalter 70 Jahre erreicht habe. „Wir glauben nicht, dass das Renteneintrittsalter weiter automatisch angehoben werden sollte“, sagte Frederiksen der Tageszeitung „Berlingske“. (afp/mp)