AfD und Linke wieder nicht ins Geheimdienst-Gremium gewählt

Das Parlamentarische Kontrollgremium soll den Geheimdiensten auf die Finger schauen. Doch in dem Ausschuss sitzt nur ein einziger Abgeordneter der Opposition.

Die Linke und die AfD sind bei Wahlen zum Geheimdienst-Ausschuss des Bundestags erneut gescheitert. Die AfD-Kandidaten Martin Hess und Gerold Otten erreichten im Parlament ebensowenig die nötige Mehrheit von 316 Stimmen wie die Kandidatin der Linken, Clara Bünger.

Damit bleibt es dabei, dass im Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) neben Abgeordneten der Koalitionsfraktionen Union und SPD nur ein einziger Vertreter der Opposition vertreten ist, nämlich der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz.

Sitzungen des Kontrollgremiums sind streng geheim

Das PKGr überwacht die Geheimdienste, bekommt Zugang zu sensiblen Informationen und tagt deshalb unter strenger Geheimhaltung in einem abhörsicheren Raum. Die Mitglieder werden von ihren Fraktionen nominiert, müssen aber auch im Bundestag gewählt werden.

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Die AfD war schon in den vergangenen Jahren nicht im Kontrollgremium dabei, die Linke hingegen schon. Sie hatte im vergangenen Sommer erfolglos die Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek aufgestellt. Bünger fiel bei einem Versuch im November schon einmal durch. (dpa)