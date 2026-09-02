Drei Ex-BSW-Abgeordnete in Thüringen gründen die Partei „Deine Stimme zählt“. Im Parlament sehen sie die größten Übereinstimmungen mit der Regierungskoalition.

Die drei BSW-Abgeordneten Stefan Wogawa (l-r), Dirk Hoffmeister und Roberto Kobelt verlassen Partei und Fraktion. dpa/ Martin Schutt

Die drei aus dem BSW ausgetretenen Thüringer Abgeordneten haben nach eigenen Angaben eine neue Partei gegründet.

Sie trage den Namen „Deine Stimme zählt“, sagte Dirk Hoffmeister und stellte sich als Bundesvorsitzender der Partei vor. Auch die geplante parlamentarische Gruppe soll diesen Namen tragen, hieß es.

„Wir wollen eine Politik, die den Menschen wieder zuhört“, sagte Hoffmeister. Sacharbeit solle vor Ideologie stehen, Gemeinwohl vor Ausgrenzung und Argumente vor Ausgrenzung. „Wir werden einen vernünftigen Vorschlag nicht deshalb ablehnen, weil er von der vermeintlich falschen Partei kommt“, sagte er. Die Mitgliederzahl sei noch einstellig.

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Partei sieht inhaltliche Übereinstimmungen mit Regierungskoalition

Stefan Wogawa, der bislang parlamentarischer Geschäftsführer der Thüringer BSW-Fraktion war, sagte, man strebe keine 180-Grad-Wende in der parlamentarischen Arbeit an. „Aktuell sehen wir die größten Übereinstimmungen mit der Regierungskoalition“, sagte er.

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Man wolle alle Anträge prüfen und dann mit den Antragstellern ins Gespräch kommen. (dpa/mp)