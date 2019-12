„Netter Kerl, oder?”: Brasiliens Präsident attackiert Hollywood-Star mit krasser Lüge

Brasília -

Brasiliens Präsident Bolsonaro attackiert Leonardo DiCaprio

Im Streit über die jüngsten Brände im Amazonasregenwald hat Brasiliens rechter Präsident Jair Bolsonaro schwere Vorwürfe gegen den US-Schauspieler und Umweltaktivisten Leonardo DiCaprio erhoben. „Leonardo DiCaprio ist ein netter Kerl, oder?“, sagte der Staatschef am Freitag vor der Präsidentenresidenz in Brasília zu Anhängern. „Geld geben, um den Amazonas in Brand zu stecken.“ Zuvor warf Bolsonaro bereits Nichtregierungsorganisationen vor, die Brände gelegt zu haben, um wegen der dramatischen Bilder dann mehr Spendengelder einsammeln zu können.



Die Umweltschutzorganisation WWF wies die Vorwürfe zurück. „Korruption war und ist die Hauptursache für die Zerstörung des Amazonasgebiets, für Landraub, Gewalt gegen lokale Gemeinschaften und indigene Völker, illegale Aktivitäten und Holzdiebstahl“, hieß es in einer Stellungnahme. „Was wir von der Regierung erwarten, ist der Mut, das Problem der Brandstiftung und der Bodenspekulation anzugehen.“



DiCaprio teilte mit, dass die Menschen in Brasilien, die dafür arbeiten, ihr natürliches und kulturelles Erbe zu bewahren, Unterstützung verdienen. Der angesprochenen Organisation habe er aber nicht gespendet.

Bolsonaros Regierung war wegen ihre Umweltpolitik zuletzt international in die Kritik geraten. Die heftigen Waldbrände in der Trockenzeit hatten auf der ganzen Welt für Bestürzung besorgt. Bolsonaro sieht den Regenwald vor allem als wirtschaftliches Potenzial und will mehr Flächen für Landwirtschaft, Bergbau und Energiegewinnung erschließen. Kritiker werfen ihm vor, Holzfäller und Farmer zur Abholzung und Brandrodung zu ermutigen.



Zuletzt waren in der Region Pará vier freiwillige Feuerwehrleute festgenommen worden, weil sie angeblich Brände gelegt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft stellte später klar, dass es keinerlei Grundlage für diese Vorwürfe gebe. Die Männer wurden daraufhin wieder auf freien Fuß gesetzt.

Erdogan beleidigt französischen Präsidenten

Kurz vor dem Jubiläumsgipfel der Nato in London spitzen sich Spannungen zwischen Bündnispartnern weiter zu. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf am Freitag dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vor, eine „kranke Ideologie“ zu verfolgen, weil dieser die Nato als hirntot bezeichnet hatte. „Lassen Sie erstmal Ihren Hirntod überprüfen“, forderte Erdogan in Richtung Macron.



Frankreich kündigte daraufhin an, den türkischen Botschafter in Paris zu einem Gespräch ins Außenministerium einzubestellen. „Das ist keine Aussage, das sind Beleidigungen“, hieß es aus dem Élyséepalast.



Bei dem zweitägigen Gipfel in London soll in der kommenden Woche eigentlich das 70-jährige Bestehen des Militärbündnisses gefeiert werden. Seitdem Macron die Allianz jüngst als „hirntot“ bezeichnete, gibt es allerdings heftige Diskussionen über den Zustand der Nato und mögliche Verbesserungen.



Macron kritisiert konkret, dass es bei wichtigen strategischen Entscheidungen keine Koordinierung unter den Nato-Partnern gebe. Ein Negativ-Beispiel ist die im Bündnis nicht abgesprochene Militäroffensive des Nato-Partners Türkei in Nordsyrien, die durch einen ebenfalls nicht abgesprochenen Rückzug der USA möglich geworden war.



Anderes mögliches Streitthema beim Gipfel sind die Verteidigungsausgaben. Um das Risiko eines neuen Eklats zu mindern, präsentierte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg US-Präsident Donald Trump am Freitag nach oben revidierte Zahlen zu den Verteidigungsausgaben der Alliierten. Demnach wird sich die Summe der Mehrausgaben der europäischen Nato-Staaten und Kanadas von Anfang 2016 bis Ende 2020 auf 130 Milliarden US-Dollar (118 Mrd Euro) belaufen. Bis Ende 2024 sollen es sogar rund 400 Milliarden Dollar sein.



Einen erheblichen Anteil an der positiven Entwicklung trägt Deutschland, das 2019 erstmals seit Jahren wieder mehr Geld für Verteidigung ausgeben wird als Frankreich. Nach neuen Nato-Zahlen kommt die Bundesrepublik im laufenden Jahr auf 47,88 Milliarden Euro, Frankreich hingegen nur auf 44,36 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Differenz von rund 3,5 Milliarden Euro. Noch im vergangenen Jahr hatte Frankreich rund 600 Millionen Euro mehr ausgegeben als Deutschland, 2013 waren es sogar noch 4,8 Milliarden Euro mehr gewesen.

Donald Trump zeigt sich in Fotomontage als „Rocky”

Donald Trump (73) und Twitter, es scheint als würde diese Verbindung niemals enden. Der US-Präsident liebt es seine Anhänger und den Rest der Welt mit dem Kurznachrichtendienst auf dem Laufenden zu halten – mit seinem neuen Beitrag griff er allerdings soweit in die Foto-Trickkiste, dass er droht darin stecken zu bleiben.

Mit nacktem Oberkörper, stahlharten Bauchmuskeln und roten Boxhandschuhen guckt Donald Trump siegessicher in die Kamera. Die vermeintlich gute Figur gehört allerdings nicht dem US-Präsidenten, sondern Schauspieler Sylvester Stallone (73) in seiner legendären Rolle als Rocky.

Trotz Körper-Fake wurde das Foto, das der US-Präsident auf seinem Twitter-Kanal geteilt hatte, schon eine Stunde nach Veröffentlichung rund 35.000 Mal geteilt und erhielt rund 100.000 Likes. Dass das Bild kein Original sein kann, war der Netz-Gemeinde natürlich sofort klar und es hagelte Vergleichsbilder und Spott.

Bei den selbst kreierten Bild-Zusammenschnitten, wurde kein Gag ausgelassen. Ein Nutzer postete ein Bild von Barack Obama (58) und schrieb dazu: „Ich bin überrascht, dass er nicht versucht hat, seinen Kopf auf Obamas Kopf zu basteln.” Ein anderer veröffentlichte ein Foto von Trump, wie er normalerweise und nicht sonderlich schmeichelhaft, im Anzug aussieht.

Eine Nutzerin kommentierte das Bild mit den Worten: „Bin das nur ich oder hat das Bild von Trump als Rocky auch andere dazu gebracht, sich ein bisschen zu übergeben?” Ein Nutzer postete eine kurze Sequenz von dem schneckenartigen Alien „Jubba the Hutt” aus dem Fantasy Epos „Star Wars” und schrieb dazu: „Falsches Foto.”

Was Trump mit der Montage beabsichtigte, ist unklar. Möglich wäre ein Wettstreit mit Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin (67). Eigentlich ist er nämlich derjenige, der gerne schon mal obenrum blank zieht und selbstbewusst und oberkörperfrei seine Angel zum Fischen auswirft.

Donald Trump ruft bei Fox an und äußert völlig skurrile Feststellung

Die US-Demokraten treiben ihre Impeachment-Ermittlungen voran. Sie werfen dem Präsidenten vor, sein Amt missbraucht zu haben, um die ukrainische Regierung dazu zu drängen, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Demnach sollte sie Ermittlungen ankündigen, die seinem politischen Rivalen Joe Biden hätten schaden können. Es besteht der Verdacht, dass Trump Militärhilfe an die Ukraine als Druckmittel einsetzte.

In den vergangenen beiden Wochen hatten im Repräsentantenhaus diverse hochrangige Regierungsmitarbeiter öffentlich zu der Ukraine-Affäre ausgesagt. Sie hatten zum Teil schwere Vorwürfe gegen Trump und dessen Umfeld erhoben. Der US-Botschafter bei den USA, Gordon Sondland, etwa hatte erklärt, er habe im Umgang mit der Ukraine auf ausdrückliche Anordnung Trumps mit dessen persönlichem Anwalt Rudy Giuliani zusammengearbeitet. Giuliani habe ein „Quid pro quo“ – also eine Gegenleistung – für ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Trump im Weißen Haus verlangt: nämlich eine öffentliche Ankündigung jener von Trump verlangten Ermittlungen.

Am Freitag hat der US-Präsident dann bei seinem Haus- und Hofsender Fox News angerufen und ein fast einstündiges Telefon-Interview geführt.

Er hat einen Impeachment-Prozess im Senat gefordert, falls das Repräsentantenhaus tatsächlich für ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn stimmen sollte. „Ich will einen Prozess“, sagte Trump bei Fox. Er habe nichts Unrechtes getan und rechne daher nicht damit, dass es überhaupt zu einem Amtsenthebungsverfahren kommen werde. Falls doch, wolle er im Senat einen richtigen Prozess, bei dem dann auch seine Republikaner Zeugen benennen könnten.

Über Sondlands Aussage sagte Trump: Das ist „kompletter Unsinn”. Er kenne Sondland kaum, zweifle seine Glaubwürdigkeit an. Ein Mitarbeiter der Botschaft, David Holmes, sagte zudem unter Eid aus, dass er bei einem Mittagessen ein sensibles Telefonat zwischen Trump und Sondland in Kiew mitgehört habe.



Trump habe dabei gefragt, ob Selenskyj Ermittlungen in die Wege leiten werde, die Joe Biden schaden könnten. Sondland habe geantwortet: „Er wird es tun.“ Er habe hinzugefügt, Selenskyj werde alles tun, „worum Sie ihn bitten“.

Das aber könne gar nicht sein, so Trump. Seine skurrile Begründung laut CNN: „Ich habe wirklich ein sehr gutes Gehör. Ich schaue meinen Mitarbeitern seit 40 Jahren dabei zu, wie sie telefonieren und ich kann nicht hören, was sie sagen. Man kann einen Meter daneben stehen und trotzdem nicht hören, was die Leute sagen.”

Impeachment: Wichtigster Zeuge sagt gegen Donald Trump aus

Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, hat in seiner öffentlichen Aussage zur Ukraine-Affäre bestätigt, dass Präsident Donald Trump eine Militärhilfe für Kiew mutmaßlich von gewünschten Ermittlungen in der Ukraine gegen seine innenpolitischen Rivalen abhängig gemacht hat.

Er sei im Sommer zu dem Schluss gelangt, dass die Auszahlung der Militärhilfe nicht erfolgen würde, solange sich die Ukraine nicht in einem öffentlichen Statement zu Ermittlungen unter anderem gegen die Gasfirma Burisma verpflichte, erklärte Sondland am Mittwoch im US-Kongress. Für Burisma war früher der Sohn des Trump-Rivalen und US-Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden tätig.

Der Botschafter erklärte, dass Trump ihn und andere Diplomaten gezwungen habe, in der Ukraine-Politik mit Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani zusammenzuarbeiten. „Die Forderungen von Herrn Giuliani waren ein Quid pro quo (Gegenleistung), um für Präsident Selenskyj einen Besuch im Weißen Haus zu arrangieren.“, so Sondman.



Trump habe gezielt die 400 Mio. Dollar Militärhilfe zurückhalten wollen, damit sich die Ukraine unter Druck gesetzt fühlt, Ermittlungen gegen Biden einzuleiten. „Gab es also ein Quid pro quo?”, sagt Sondland laut „Washington Post”. „Die Antwort lautet: ja.”



Giuliani habe verlangt, dass die Ukraine ein öffentliches Statement abgebe und die gewünschten Ermittlungen ankündige. „Herr Giuliani hat die Wünsche des Präsidenten der Vereinigten Staaten ausgedrückt, und wir wussten, dass diese Ermittlungen dem Präsidenten wichtig waren.“

Sondland beteuerte in seinem schriftlich ausformulierten Eingangsstatement, er selber sei „rigoros“ gegen jegliche Aussetzung von Hilfen an die Ukraine gewiesen, da das Land die Gelder gebraucht habe, „um gegen die russische Aggression zu kämpfen“. In seinem Umgang mit der Ukraine habe er „die Anweisungen des Präsident befolgt“.

Bei den Impeachment-Anhörungen am Dienstag hatte ein weiterer wichtiger Zeuge seine Kritik an den Aussagen Trumps bei einem Telefonat mit Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli bekräftigt. Der Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates, Alexander Vindman, sagte: „Es war unangebracht, es war unangemessen vom Präsidenten, eine Untersuchung eines politischen Gegners zu erbitten, einzufordern.“ Auch die Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence, Jennifer Williams, erneuerte bei der Anhörung ihre Bedenken wegen des Telefonats.

Satiriker Nico Semsrott will EU-Parlament umtaufen

Der deutsche Satiriker und EU-Abgeordnete Nico Semsrott will den Brüsseler Plenarsaal des Europaparlaments in „Straßburg“ umtaufen, um die regelmäßigen Reisen des Parlaments von Brüssel nach Nordfrankreich zu beenden. Den Antrag stellte der Politiker von „Die Partei“ am Montag bei Parlamentspräsident David Sassoli.



Er verwies auf die hohen Kosten des Parlamentsstandorts in Straßburg, die er mit mehr als einer halben Milliarde Euro angab. Die Reisen der Abgeordneten und ihrer Mitarbeiter verursachen nach seinen Angaben mindestens 20.000 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid. Und das Parlament in Straßburg stehe 300 Tage im Jahr leer - denn die Abgeordneten tagen nur eine Woche im Monat dort und arbeiten in aller Regel in Brüssel.



Diese Argumente und der Wunsch vieler Parlamentarier, das Hin und Her zwischen Straßburg und Brüssel zu beenden, würden wegen des Widerstands Frankreichs seit Jahrzehnten ignoriert. Die Lösung seiner „hochkarätigen Rechtsberater“: Da der EU-Vertrag zwar Straßburg als einen Sitz des Parlaments vorschreibe, aber nicht Straßburg in Frankreich, solle man einfach im ungetauften Plenarsaal in Brüssel tagen und hätte den Verträgen genüge getan, schrieb Semsrott an Sassoli.

Donald Trump greift frühere Botschafterin in der Ukraine auf Twitter an

In den Impeachment-Ermittlungen hat US-Präsident Donald Trump die frühere Botschafterin in der Ukraine während ihrer laufenden Aussage vor dem Repräsentantenhaus auf Twitter angegriffen.



Überall, wo Marie Yovanovitch hingegangen sei, habe sich die Lage verschlechtert, schrieb Trump am Freitag.

Yovanovitch wurde bei der Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss auf den Tweet angesprochen. „Es ist einschüchternd“, sagte sie.



Der Ausschussvorsitzende Adam Schiff warf Trump „Einschüchterung von Zeugen in Echtzeit“ vor. Bereits zuvor hatte Yovanovitch unter Eid ausgesagt, sie habe sich von Aussagen Trumps bedroht gefühlt.

Trump verteidigte sich später bei einem Auftritt im Weißen Haus und wies den Vorwurf zurück, er versuche, Zeugen einzuschüchtern. „Ich habe ein Recht auf freie Meinungsäußerung, genau wie andere Leute.“



Der Präsident sagte, er habe an diesem Freitag erstmals Teile der öffentlichen Anhörungen angeschaut. Was sich dort abspiele, sei eine Schande, kritisierte er. Den Republikanern würden wichtige Verfahrensrechte verweigert. Das Ganze sei ein „Witz“.



Auch das Weiße Haus sah sich zu einer öffentlichen Verteidigung des Präsidenten bemüßigt. „Der Tweet war keine Einschüchterung von Zeugen“, erklärte Trumps Sprecherin, Stephanie Grisham. „Es war schlicht die Meinung des Präsidenten, zu der er berechtigt ist.“

In den vergangenen Wochen hatten bereits diverse Zeugen hinter verschlossenen Türen vor dem Kongress ausgesagt. Am Mittwoch hatten Abgeordnete erstmals eine öffentliche Befragung von Zeugen in den Impeachment-Ermittlungen gegen Trump abgehalten.



Mit Yovanovitchs Aussage setzten die Demokraten im Repräsentantenhaus ihre öffentlichen Anhörungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den Präsidenten fort.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, spricht inzwischen von Hinweisen auf „Bestechung“. Das Wort dürfte mit Bedacht gewählt sein: Die US-Verfassung nennt Bestechung ausdrücklich als einen Tatbestand für eine Amtsenthebung.

Die Demokraten werfen dem republikanischen Präsidenten vor, seine Macht missbraucht zu haben, um die ukrainische Regierung dafür zu gewinnen, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen.



Es besteht der Verdacht, dass Trump Militärhilfe an das Land in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar als Druckmittel einsetzte. Aus Sicht der Demokraten wollte Trump die Ukraine damit zu Ermittlungen bewegen, die seinem demokratischen Rivalen Joe Biden schaden könnten. Trump nennt die Untersuchungen eine „Hexenjagd“.

Yovanovitch stellte sich bei der Anhörung am Freitag als Opfer einer „Rufmordkampagne“ infolge ihres Engagements gegen Korruption in der Ukraine dar. Sie machte dafür korrupte ukrainische Beamte, aber auch Trumps persönlichen Anwalt Rudy Giuliani verantwortlich. „Ich verstehe Herrn Giulianis Beweggründe nicht, mich anzugreifen.“

Yovanovitch sagte, sie habe am Abend des 24. April während eines Empfangs in der Botschaft einen Anruf des US-Außenministeriums erhalten.



Sie sei aufgefordert worden, mit dem nächsten Flugzeug nach Washington zurückzukehren. Dort sei ihr gesagt worden, dass Trump das Vertrauen in sie verloren habe. „Es war furchtbar, das zu hören. Es wurde kein echter Grund genannt, warum ich gehen musste.“

Die frühere Botschafterin wurde auch auf das Gesprächsprotokoll des Telefonats zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli angesprochen, das im Zentrum der Ukraine-Affäre steht. Trump regte in dem Gespräch Ermittlungen gegen Bidens Sohn Hunter Biden an.



Über die abberufene US-Botschafterin in Kiew sagte Trump darin: „Sie wird ein paar Sachen durchmachen.“ Yovanovitch sagte: „Das klang wie eine Bedrohung.“

Trump sagte Selenskyj ausweislich des Gesprächsprotokolls auch, die frühere Botschafterin bedeute „schlechte Nachrichten“. Yovanovitch sagte am Freitag: „Ich war schockiert. Absolut schockiert und am Boden zerstört.“



Sie habe nicht glauben können, dass der Präsident der USA mit einem anderen Staatschef so über einen Botschafter spricht. Yovanovitch zeichnete auch ein verheerendes Bild des US-Außenministeriums, das „von innen ausgehöhlt“ werde.

Trump versuchte am Freitag, die Aufmerksamkeit von der Anhörung abzulenken. Genau zu Beginn der Sitzung veröffentlichte das Weiße Haus das Protokoll eines früheren Telefonats Trumps mit Selenskyj vom 21. April.



Darin gratulierte Trump Selenskyj zu dessen Wahlsieg am selben Tag. Anders als in dem Telefonat am 25. Juli ermunterte Trump Selenskyj in diesem Gespräch nicht zu Ermittlungen. Er kündigte darin allerdings an, Selenskyj ins Weiße Haus einzuladen, wenn er sich in dem neuen Amt eingerichtet habe.



Die Demokraten beschuldigen Trump, auch einen Besuch Selenskyjs im Weißen Haus an die Forderung gekoppelt zu haben, gegen die Bidens zu ermitteln.

Trump wirft Biden vor, in seiner früheren Funktion als US-Vizepräsident Anstrengungen unternommen zu haben, um seinen Sohn vor der ukrainischen Justiz zu schützen. Hunter Biden war bei einem Gaskonzern in der Ukraine beschäftigt. Joe Biden hat gute Chancen auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bei der Wahl nächstes Jahr. Trump will für die Republikaner zur Wiederwahl antreten.

Donald Trump lobt Recep Tayyip Erdogan: „Bin ein großer Fan“

Trotz der Spannungen zwischen Washington und Ankara hat US-Präsident Donald Trump seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan bei dessen Besuch im Weißen Haus ausdrücklich gelobt. „Ich bin ein großer Fan des Präsidenten“, sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz (Ortszeit) mit Erdogan. „Wir haben eine großartige Beziehung.“ Das gelte sowohl für ihr persönliches Verhältnis als auch für die Beziehungen beider Länder. Erdogan bezeichnete Trump als „meinen geschätzten Freund“.



Konkrete Fortschritte bei der langen Liste der Streitpunkte gab es allerdings nicht.

Erdogan musste sich bei der Pressekonferenz keine echte Kritik von Trump anhören. Dabei hatte der US-Präsident der Türkei noch vor gut einem Monat die wirtschaftliche Vernichtung angedroht. Auslöser war der international kritisierte türkische Einmarsch in Nordsyrien am 9. Oktober, dem Trump selber allerdings durch den Abzug von US-Truppen aus dem Grenzgebiet den Weg bereitet hatte. Erdogans Ziel ist es, die Kurdenmiliz YPG aus der Grenzregion zu vertreiben. Die YPG dominieren die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die wiederum enge Verbündete der USA im Kampf gegen die Terrormiliz IS sind.



Trump sagte, der von seinem Stellvertreter Mike Pence ausgehandelte Waffenstillstand zwischen der Türkei und der YPG halte. SDF-Kommandeur Maslum Abdi schrieb dagegen auf Twitter, während des Treffens Erdogans und Trumps hätten türkische Kräfte den mehrheitlich christlichen Ort Til Temir angegriffen, zahlreiche Bewohner seien geflohen. Es handele sich um einen „klaren Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen“. Erdogan warf wiederum der YPG vor, türkische Soldaten anzugreifen, um das Abkommen zu torpedieren.

Keinen Fortschritt gab es in dem seit langem schwelenden Streit um den Kauf des russischen S-400-Raketensystems durch die Türkei. Trump sprach von „sehr ernsten Herausforderungen“. Er äußerte aber zugleich die Hoffnung, „die Situation zu lösen“ - darum sollen sich nun die Außenminister und die Nationalen Sicherheitsberater beider Länder kümmern. Bis dahin bleibt die Türkei aus dem F-35-Kampfjetprogramm ausgeschlossen. Auch US-Sanktionen sind nicht vom Tisch.

Das Repräsentantenhaus hat bereits harte Strafmaßnahmen gegen die Türkei beschlossen, die unter anderem Rüstungslieferungen an den Nato-Partner und den Bankensektor betreffen würden. Ein pikantes Detail aus der Resolution: Ausdrücklich vorgesehen ist dort auch ein Bericht über die Vermögenswerte von Erdogan. Der Senat muss der Resolution noch zustimmen. Auch dort wächst schon seit langem die Kritik an Erdogan, auch unter Trumps Republikanern. Zwar lud Trump am Mittwoch fünf Senatoren zu einem Treffen mit seinem türkischen Gast ein, darunter den Erdogan-Kritiker Lindsey Graham. Einen echten Stimmungsumschwung im Senat dürfte das aber kaum bewirkt haben.

Wirkungslos blieb Erdogans erneute Kritik an der Resolution des Repräsentantenhauses, in der es heißt, die USA würden die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord anerkennen. Keinen Fortschritt gab es auch bei einem anderen Dauer-Streitthema: Der Forderung der Türkei nach einer Auslieferung des islamischen Predigers Fethullah Gülen, der in den USA lebt. Erdogan nannte Gülen am Mittwoch einen „Terroristenanführer“, er macht den 78-Jährigen für den Putschversuch vom Juli 2016 in der Türkei verantwortlich.

Emmanuel Macron bescheinigt der Nato den „Hirntod“



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der Nato den „Hirntod“ bescheinigt. Macron sagte in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der britischen Zeitschrift „The Economist“: „Was wir derzeit erleben, ist der Hirntod der Nato“.



Es gebe keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren Nato-Partnern, zudem zeige das Nato-Land Türkei ein „unkoordiniertes, aggressives“ Vorgehen.

Donald Trump irritiert mit Aussage über Ehefrau Melania

Als US-Präsident Donald Trump (73) am Dienstagabend bei einer privaten republikanischen Benefizveranstaltung auftrat, irritierte er mit einer merkwürdigen Aussage über seine Ehefrau Melania (49).

Es begann damit, dass Trump sich an das furchtbare Attentat vom 14. Juni 2017 zurück erinnerte, bei dem unter anderem der republikanische Politiker Steve Scalise angeschossen wurde.

Dabei überraschte Trump mit einer seltsamen Aussage.



Er sprach erst über Scalises Ehefrau, sagte dann: „Sie weinte bitterlich, als ich sie an diesem verhängnisvollen Tag im Krankenhaus traf... Ich meine, nicht viele Ehefrauen würden so auf eine solche Tragödie reagieren. Meine zum Beispiel nicht.” Hä?

Es ist davon auszugehen, dass Trump diese Aussage ironisch meinte. In den sozialen Netzwerken werden seit Dienstagabend aber nichtsdestotrotz allerhand Spekulationen über die Ehe zwischen Donald und Melania Trump angeheizt.

Nach Einsatz in Syrien: Trump twittert Foto von Schäferhund

„Ein sehr guter Junge“ – mit diesen Worten veröffentlicht US-Präsident Donald Trump auf Twitter das Foto eines Hundes. Der Vierbeiner verfolgte den Chef der Terrormiliz Islamischer Staat bei einem Militäreinsatz in Syrien bis zu dessen Tod.

Die Fellnase wird zum echten Helden, doch seinen Namen erfährt niemand. Er bleibt weiter ein Staatsgeheimnis. „Wir haben ein Foto des wunderbaren Hundes freigegeben, der einen großartigen Job beim Fassen und Töten des ISIS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi geleistet hat“, twittert der Präsident.

Auch das Geschlecht sowie das Alter des Hunden blieb zunächst geheim. Bekannt wurde lediglich, dass der Hund seit vier Jahren dient und habe bereits an rund 50 Einsätzen teilgenommen hat. Anhand des Bildes lässt sich jedoch annehmen, dass es sich um einen Malinois, einen belgischen Schäferhund handelt.



Die Rasse ist in vielen Ländern, unter anderem in Deutschland, in Polizei-Hundestaffeln im Einsatz. Laut der US-Zeitung „USA Today“ begleitete ein solcher Hund auch die Spezialeinheit Navy Seals bei der Tötung des Al-Kaida-Führers Osama bin Laden im Jahr 2011 in Pakistan.

Der Schäferhund war am Wochenende Teil des Einsatzes von US-Spezialkräften im Nordwesten Syriens, die Al-Bagdadis Aufenthaltsort unter Beschuss nahmen (hier mehr lesen). Trump zufolge wurde das Tier verletzt, als es Al-Bagdadi in einen Tunnel unter seinem Gehöft folgte, wo dieser dann seine Sprengstoffweste zündete.

Bei der Explosion starben den Angaben zufolge der IS-Chef sowie drei Kinder, die er mitgenommen hatte. Den verletzten Hund bargen US-Soldaten. Der „K9“ - die englisch ausgesprochene Abkürzung für das Hunde-Fachwort „Canine“ - ist laut „USA Today“ nach der Behandlung seiner leichten Verletzungen wieder einsatzfähig.



Schon bei seiner Pressekonferenz am Sonntag hatte Trump den Hund mehrfach lobend erwähnt: Kein Soldat, aber „ein schöner Hund, ein talentierter Hund“, sei verletzt und zurückgebracht worden.

Das Wort „Hund“ tauchte in der Rede allerdings noch an anderer Stelle auf - als Beschreibung des unrühmlichen Todes Al-Bagdadis: Der IS-Chef sei „wie ein Hund“ und „wie ein Feigling“ gestorben, sagte Trump. Der Mann, der eine Bedrohung habe sein wollen, habe seine letzten Momente in „schierer Angst und totaler Panik vor den amerikanischen Streitkräften“ verlebt.



Trumps Wortwahl ist zudem äußerst beleidigend für Muslime, denn Hunde gelten als unrein und die Bezeichnung als solche wird entsprechend als üble Beschimpfung gesehen.