„Können uns Trump nicht leisten“: Präsident hat neuen, mächtigen Gegner für US-Wahl

Washington D.C. -

Es wird eine der spannendsten Wahlen in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.

Am 3. November 2020 wählt die USA einen Präsidenten: Entweder wird der republikanische Amtsinhaber Donald Trump, der sich immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt sieht, in eine zweite Amtszeit gewählt, oder das Amt geht zurück an die Demokraten, die zuletzt von 2009 bis 2017 in Barack Obama einen US-Präsidenten gestellt haben.

Gegner für Donald Trump: Michael Bloomberg steigt offiziell in US-Präsidentschaftsrennen ein

Der Milliardär und frühere New Yorker Bürgermeister, Michael Bloomberg, will US-Präsident Donald Trump bei der Wahl 2020 herausfordern. Der Demokrat kündigte am Sonntag an, offiziell ins Präsidentschaftsrennen seiner Partei einzusteigen. Bereits seit Tagen wurde eine solche Botschaft des schwerreichen 77-Jährigen erwartet.



„Ich bewerbe mich als Präsident, um Donald Trump zu besiegen und Amerika wieder aufzubauen“, teilte Bloomberg mit. „Wir können uns vier weitere Jahre von Präsident Trumps rücksichtslosen und unethischen Handeln nicht leisten.“

Michael Bloomberg, ehemaliger Bürgermeister von New York, steigt ins Rennen bei den Demokraten an. AP Foto:

Bloomberg hatte bereits Vorbereitungen getroffen und in mehreren Bundesstaaten die nötigen Unterlagen für eine mögliche Teilnahme an den Vorwahlen eingereicht. Der Demokrat Bloomberg, der einst das nach ihm benannte Finanz- und Medienunternehmen gegründet hatte, gilt als einer der reichsten Männer der Welt. Er kann damit erhebliche Finanzmittel in einen Wahlkampf gegen Trump (73) einbringen, der bei der Wahl für die Republikaner erneut antreten will.

Trump hatte bereits vor Tagen mit Spott auf die Berichte über eine mögliche Präsidentschaftsbewerbung Bloombergs reagiert. Dem „kleinen Michael“ Bloomberg fehle die nötige „Magie“, die Wahlen in einem Jahr zu gewinnen, sagte Trump. „Er wird nicht gut abschneiden.“

Bloomberg reiht sich - extrem spät - in einer übervolles Bewerberfeld bei den Demokraten ein. Obwohl bereits zahlreiche Parteikollegen ausgestiegen sind, bewerben sich noch immer fast 20 Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei.

Bloomberg gilt als moderater Demokrat und macht damit vor allem dem früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden Konkurrenz, der in Umfragen bislang noch vorne liegt, zuletzt aber zunehmend schwächelte und von der internen Konkurrenz fast eingeholt und beim Spendensammeln zum Teil überholt wurde.

Donald Trump will Grenzmauer in Colorado bauen

US-Präsident Donald Trump will eine zweite Amtszeit. Mit Eifer arbeitet er bereits darauf hin. Was bei seinem ersten Wahlkampf gut ankam, war der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Warum also nicht das Thema erneut nutzen?

US-Präsident Donald Trump ist ein Fan von Grenzmauern. AP Foto:

Gesagt, getan. Allerdings sorgte die Ankündigung eine Mauer im Bundesstaat Colorado zu bauen, für Erstaunen: Denn Colorado liegt fernab der Grenze zu Mexiko. Bei einer Rede in Pittsburgh sprach Trump am Mittwoch (Ortszeit) zunächst über den Bundesstaat New Mexico, der tatsächlich an der Grenze zu Mexiko liegt und an den Colorado nördlich angrenzt.



„Wissen Sie, warum wir New Mexico gewinnen werden? Weil sie Sicherheit an ihrer Grenze wollen“, sagte der Präsident. „Und wir bauen eine Mauer an der Grenze von New Mexico, und wir bauen eine Mauer in Colorado.“



Donald Trump: Mauer in Colorado wird „schön“ und „groß“

Die Mauer werde „schön“ und „groß“ und „wirklich funktionieren“. In den sozialen Netzwerken sorgten die Äußerungen des Präsidenten für Erstaunen und Spott.



Der demokratische Senator Patrick Leahy veröffentlichte bei Twitter ein Bild einer US-Karte mit einer mit Filzstift eingezeichneten Grenze zu Mexiko, die auch um New Mexico und damit an Colorado entlang führt. Das „New“ in New Mexico ist durchgestrichen.



Der Bau einer Grenzmauer zu Mexiko ist eines der zentralen Wahlversprechen von Trump. Der Präsident will damit illegale Einwanderung stoppen. Über die Finanzierung des höchst umstrittenen Projekts gab es heftige Auseinandersetzungen mit dem US-Kongress, der die Mittel nicht bewilligen wollte.

Bat Donald Trump bei Mueller-Ermittlungen um Hilfe?

US-Präsident Donald Trump soll den australischen Premierminister Scott Morrison laut einem Medienbericht gebeten haben, bei Ermittlungen zu helfen, mit denen die Nachforschungen des Sonderermittlers Robert Mueller gegen ihn diskreditiert werden sollten.



Die Veröffentlichungen sind Wasser auf die Mühlen der Demokraten, die den Republikaner Trump aus dem Amt drängen wollen.



Mueller hatte untersucht, ob Russland 2016 Trump im US-Wahlkampf geholfen habe. Trump hatte sich gegen Muellers Ermittlungen gewehrt. In einem Telefonat mit Morrison habe Trump den Australier gebeten, in der Sache mit US-Justizminister William Barr zusammenzuarbeiten, berichtete die „New York Times“ am Montag unter Berufung auf zwei nicht namentlich genannte Beamte. Trump und Barr bemühen sich demnach darum, die Ergebnisse der Untersuchung Muellers zu diskreditieren.

Ein Sprecher der australischen Regierung bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur ein Gespräch Trumps mit Morrison. Die australische Regierung sei immer bereit gewesen, dazu beizutragen, „mehr Licht in Angelegenheiten zu bringen, die überprüft würden“, sagte er. „Der Premierminister bestätigte diese Bereitschaft noch einmal im Gespräch mit dem (US-)Präsidenten.“

Die „New York Times“ berichtete weiter, die Mitschrift des Gesprächs mit Morrison sei - analog zu dem umstrittenen Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj - in einem besonders gesicherten System aufbewahrt worden, um die Konversation möglichst geheim zu halten. Die US-Bundespolizei FBI hatte ihre Ermittlungen zu möglichen Verbindungen zwischen Russland und Trumps Wahlkampagne 2016 nach einem Tipp des australischen Geheimdienstes begonnen.

Mueller hatte zwei Jahre lang untersucht, ob es bei der vermuteten russischen Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl 2016 geheime Absprachen des Trump-Lagers mit russischen Vertretern gegeben hatte und ob Trump als Präsident später die Justizermittlungen dazu behindert hatte. Ende März hatte Mueller seinen Bericht vorgelegt, der aber offen lässt, ob Trump sich der Behinderung der Justiz schuldig gemacht hatte. Mueller sah Trump nicht komplett entlastet. Der US-Präsident sah sich aber als entlastet an.

Die „Washington Post“ berichtete, Justizminister Barr habe Vertreter ausländischer Geheimdienste - darunter jene Großbritanniens und Italiens - persönlich um Unterstützung bei der Untersuchung der Ermittlungen Muellers gebeten. Trumps Regierung überprüft die Ermittlungen - eine prominente Rolle des Justizministers in solchen Nachforschungen gilt aber als ungewöhnlich.

Robert De Niro flucht bei CNN über Donald Trump

Er ist eher ein Mann der leisen Töne. Nur wenn es um Donald Trump geht, kocht es bei Robert De Niro (76) über. Denn anhand des Interviews wird schnell erkennbar, dass er von Trump und seiner Politik nicht viel hält.



Bei einem Sonntags-Interview beim Nachrichtensender CNN schockte er den Moderator Brian Stelter mit einer nicht jugendfreien Fluch-Arie.

Robert De Niro: „Fuck them! Fuck them!”

Auf die Frage, was er von der Aktion des Senders „Fox News” bezüglich der Unterstützung zur Präsidentschaftswahl für Trump hielte, platzte aus De Niro heraus: „Fuck‘ them! Fuck them!“

Plötzlich besann sich die Hollywood-Legende wieder und grinste schelmisch in die Kamera: „Sorry!“ Stelter ermahnte ihn: „Wir sind zwar Kabelfernsehen, aber es ist Sonntagmorgen!“

Trumps Abneigung gegen De Niro ist ebenfalls bekannt. Er hatte den Schauspieler im vergangenen Jahr als einen „Schläger mit niedrigen IQ“ verunglimpft.

Donald Trump erklärt seinen orangefarbenen Hautton

Seitdem Donald Trump in der Öffentlichkeit steht, wird über seinen Hautton gespottet. Auch vor seiner Präsidentschaft machten sich viele über den leicht orange-stichigen Teint lustig.

Viele machen sich über seine orangefarbene Hautfarbe lustig: US-Präsident Donald Trump AP Foto:





Nun hatte sich der US-Präsident selbst zu seiner Hautfarbe geäußert – mit einer skurrilen Begründung. In Baltimore traf er sich mit Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses der Republikanischen Konferenz. Bei einem Festessen sagt er, warum er so aussehe wie er eben aussieht: Energiesparlampen seien der Grund. „Das Licht ist schlecht, ich sehe immer orange aus. Und ihr auch. Das Licht ist das Schlimmste", erklärte der Präsident.

Klingt eigenartig, aber aber einen ernsten Hintergrund: Die US-Regierung möchte die strengen Richtlinien für den Energieverbrauch von Lampen lockern. Moderne LED-Lampen seien oft zu teuer in der Anschaffen, und werden sie zerstört, würden sie einen giftigen Stoff absondern, so die Begründung. Die Richtlinien wurden eingeführt, weil die Energiesparlampen am Ende viel Geld und Energie sparen.

Donald Trump besucht Baltimore zum ersten Mal nach großem Ratten-Eklat

US-Präsident Donald Trump sprach am Donnerstagabend in Baltimore (im US-Bundesstaat Maryland) vor Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses der Republikanischen Konferenz. Dabei erwartete ihn alles andere als ein freundlicher Empfang – und das aus gutem Grund.

Trump hatte im Juli den demokratischen und afroamerikanischen Abgeordneten Elijah Cummings auf Twitter einen „brutalen Tyrannen” genannt. Sein Wahlkreis, in dem viele Schwarze wohnen, sei ein „widerliches. von Ratten und Nagern verseuchtes Drecksloch”. Es sei der „schlimmste” Ort der USA. Kein Mensch würde dort leben wollen, so Trump.



Die Bürger von Baltimore zeigte mit einer riesigen Trump-Puppe in Form einer Ratte, was sie von den jüngsten Äußerungen ihres Präsidenten über die Stadt halten. AP Foto:

Klar, dass die Einwohner von Baltimore nun ihre eigene Form der Rache an Trump ausübten: Demonstranten hatten eine riesige, aufblasbare Trump-Puppe in Sichtweite des Hotels platziert, in dem die Konferenz der Republikaner stattfand. Die Puppe hatte das Aussehen einer Ratte.



An ihrem Fuß war ein Schild befestigt, auf dem „Bekämpft Faschismus, Stoppt Trump” stand. Der Namen der „President Street” wurde kurzerhand in „President Barack Obama Avenue” umbenannt.

Donald Trump: Bin nicht auf Einnahmen aus meinen Hotels angewiesen

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben noch vor der Präsidentenwahl im November kommenden Jahres einen detaillierten Bericht über seine Finanzen vorlegen.



„Und Sie werden extrem schockiert sein, dass die Zahlen ein Vielfaches von dem sind, was Sie denken“, sagte Trump am Montag vor Journalisten im Weißen Haus. Er sei daher gar nicht darauf angewiesen, dass jemand in einem seiner vielen Hotels übernachte. Trump reagierte damit auf Kritik unter anderem daran, dass Vizepräsident Mike Pence kürzlich bei seinem Irland-Besuch in einem Trump-Golfresort abgestiegen war.



Trump hatte kurz zuvor bereits auf Twitter mitgeteilt, er habe mit der Entscheidung von Pence für sein Hotel „nichts zu tun“ gehabt. Der Präsident fügte vor Journalisten mit Blick auf Pences Wahl hinzu: „Aber ich kann sagen, dass er einen guten Geschmack hat.“



Der Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses im US-Kongress hat unter anderem das Weiße Haus um Aufklärung gebeten, wie teuer der Aufenthalt der Pence-Delegation den US-Steuerzahler zu stehen kam und welche Umsätze die Trump-Organisation dadurch erzielte.



Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten seit Jahresbeginn eine Mehrheit und nutzen diese für diverse Untersuchungen gegen Trump und dessen Umfeld. Unter anderem fordern die Demokraten seit langem vergeblich die Herausgabe der Steuererklärungen des einstigen Baumoguls.



Als wenig wahrscheinlich gilt daher, dass Trump tatsächlich detailliert seine Finanzen offenlegt. Pence war bei seinem Trip nach Irland vor einigen Tagen in Trumps Golfresort in Doonbeg abgestiegen. Der Kontrollausschuss merkte an, das Hotel sei fast 290 Kilometer von Pences politischen Terminen in Dublin entfernt gewesen. Pence hatte die Kritik wegen der Hotel-Wahl bereits zurückgewiesen und auf familiäre Verbindungen zu dem kleinen Ort verwiesen.



Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses wiederum möchte Aufklärung zu Trumps Vorstoß, das Gipfeltreffen der sieben führenden westlichen Industriestaaten 2020 in seinem Golfhotel in Miami abzuhalten. Trump hatte das Hotel beim jüngsten G7-Gipfel im französischen Biarritz in den höchsten Tönen gelobt und als möglichen Ausrichtungsort für den nächsten Gipfel genannt. Bedenken, wonach er unzulässig von der Ausrichtung des prestigeträchtigen Gipfeltreffens in seinem Hotel profitieren könnten, wies er zurück.

Comedy Central reagiert auf Donald Trump Juniors Tweet

Klassischer Fall von: Das ging wohl nach hinten los! Nach der TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber (siehe unten) twitterte Donald Trump Jr, Sohn des republikanischen US-Präsidenten, dass der TV-Sender Comedy Central die Debatte übertragen sollte. Damit wollte der 41-Jährige sagen, dass die Veranstaltung ein Witz gewesen sei. Comedy Central reagierte jedoch auf den Tweet und konterte genial.

„Nah, beim letzten Mal, als ein Witz bei der Debatte war, wurde er Präsident”, schrieb die Social-Media-Abteilung des TV-Senders. Und mit dem Tweet hatten die Komiker einen riesigen Erfolg. Mehr als 640.000 Menschen gefiel die Reaktion. Zum Vergleich: Den Tweet des Trump-Sprösslings mochten nicht einmal 31.000 Personen.

US-Wahl 2020: Demokraten gehen bei TV-Debatte verbal aufeinander los

Bei der zweiten TV-Debattenrunde der demokratischen Präsidentschaftsbewerber sind die linksgerichteten Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren scharf angegangen worden. Ihre Konkurrenten warfen Sanders und Warren am Dienstagabend vor, mit ihren Vorschlägen Wähler der politischen Mitte zu vergraulen und Präsident Donald Trump in die Karten zu spielen.

Der frühere Abgeordnete John Delaney sprach gar von einer „Märchen-Wirtschaftspolitik“ des Senators und der Senatorin. Beide würden „schlechte Politik“ vorschlagen und „unmögliche Versprechen“ machen wie etwa eine kostenlose Gesundheitsversorgung für alle. „Das wird unabhängige Wähler abschrecken und Trump zur Wiederwahl verhelfen“, warnte Delaney bei der in Detroit ausgetragenen TV-Debatte.

Bei der TV-Debatte der Demokraten zur US-Wahl 2020 gab es einen heftigen Schlagabtausch. Im Zentrum der Kritik standen die linksgerichteten Senatoren Bernie Sanders (M.) und Elizabeth Warren (r.). Ebenfalls im Bild: Pete Buttigieg. dpa Foto:

Senatorin Amy Klobuchar sagte, sie selbst habe „mutige Ideen“, bleibe aber auf dem Boden der Tatsachen. Ex-Gouverneur John Hickenlooper sagte, bei der Reform des Gesundheitswesens sei „eine Evolution, keine Revolution“ nötig. Sanders Pläne würden das Ende einer privaten Krankenversicherung für dutzende Millionen Menschen bedeuten.

Der Gouverneur von Montana, Steve Bullock, warf Warren vor, ihr Vorschlag zur Entkriminalisierung illegaler Grenzübertritte würde Trump in die Hände spielen.

Warren und Sanders verteidigten dagegen ihre umfassenden Reformvorschläge. Warren sagte, notwendig seien „große, strukturelle Änderungen“ des Wirtschaftssystems. Wer Trump ohne Rückgrat entgegentrete, erhalte ein System, das den Reichen und gut Vernetzten geholfen und „Schmutz in die Gesichter aller anderen“ geworfen habe.

Einig waren sich die Kandidaten in ihrer Verurteilung von Kommentaren Trumps, die als rassistisch verurteilt worden waren. Warren und Sanders haben ähnliche politische Programme: Sie wollen ein umfassendes öffentliches Gesundheitssystem, gebührenfreie öffentliche Hochschulen, höhere Steuern für Reiche und strikte Regeln für die Wall Street.

In Umfragen für die Vorwahlen der Demokraten liegen sie etwa gleichauf mit 15 Prozent auf Platz zwei - hinter dem früheren Vize-Präsident Joe Biden, der bei rund 32 Prozent liegt.

Trump twittert gegen Baltimore und bringt CNN-Moderator aus der Fassung

US-Präsident Donald Trump läuft heiß. Nachdem der Oberste Gerichtshof den Weg dafür freimachte, dass der Präsident beim geplanten Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko auf 2,5 Milliarden US-Dollar aus dem Pentagon zurückgreifen darf, lief er wieder zur Höchstform auf. Für einen CNN-Moderator war das zu viel.



„Cummings Bezirk ist ein widerliches, von Ratten und Nagetieren befallenes Chaos“, schrieb Trump. Seine herablassenden Worte über die mehrheitlich von Schwarzen bewohnte Stadt Baltimore, die teilweise zum Wahlkreis von Trump-Kritiker Cummings gehört, kam nicht gut an. Ihm war's egal. Er setzte nach und schrieb: „Kein Mensch würde dort leben wollen.“

Harte Worte, die CNN-Moderator Victor Blackwell (38) in der Nachrichtensendung „CNN Newsroom“ neben anderen Tweets von Trump analysieren wollte. Die Tiraden des US-Präsidenten gingen Blackwell dann aber so nahe, dass er zum Ende seines Berichts Tränen in den Augen hatte.

„Es gibt ohne Zweifel Herausforderungen, aber die Menschen dort sind stolz auf ihre Gemeinschaft“, sagte der sichtlich bewegte CNN-Moderator. Mit belegter Stimme rang er um seine Fassung.

Die Rechtsstreitigkeiten gehen zwar weiter, die Regierung aber kann nun mit dem Bau von Abschnitten in Arizona, Kalifornien und New Mexico beginnen.



Das dürfte Trump im Wahlkampf ausschlachten: Die Mauer war sein wichtigstes Versprechen vor der Wahl 2016. So beflügelt legte Trump am Samstag (Ortszeit) mit einem Tweet nach und sorgte damit für mächtig Wirbel. In einer Nachricht teilte er gegen den Demokraten Elijah Cummings aus, der als Vorsitzender des Kontrollausschusses mehrere Untersuchungen gegen die Regierung vorantreibt.

Mehrere Kommentatoren verwiesen darauf, dass Trump sich damit einmal mehr einen schwarzen Abgeordneten herausgriff. Die ranghöchste Demokratin Nancy Pelosi sprach von einer „rassistischen Attacke“. Die Stadt ist mehrheitlich von Afroamerikanern bewohnt.

US-Präsident Trump spricht unwissentlich vor falschem Wappen

Geld, Golf und Russland: US-Präsident Donald Trump hat bei einem Auftritt unwissentlich vor einem falschen Präsidialwappen gesprochen. Das an die Wand projizierte Wappen zeigte nicht wie gewöhnlich einen Adler, sondern den aus Russland bekannten Doppelkopfadler. Eine Anspielung auf die Russland-Ermittlungen, die gegen den Präsidenten laufen?

Einig waren sich die US-Demokraten in der ersten TV-Debatte nur in ihrer Kritik an Präsident Donald Trump. dpa Foto:

Zudem hielten die Adler Geldscheine und ein Bündel Golfschläger in ihren Klauen – der wohlhabende US-Präsident Trump ist bekennender Golfliebhaber. Und seine Golfausflüge haben die Steuerzahler bisher über 100 Millionen Dollar gekostet, berichten US-Medien.

US-Präsident Donald Trump spricht unwissentlich vor einem falschem Wappen. AP Foto:

Der Vorfall hatte sich am Dienstag bei einem Auftritt Trumps vor einer stramm konservativen Schüler- und Studentenorganisation ereignet. War das falsche Wappen ein fieser Streich?

Der Fehler hat jedenfalls erste Konsequenzen: Die Organisation Turning Point USA erklärte, ein für die Projektion des Wappens verantwortlicher Mitarbeiter sei entlassen worden, berichtete die „Washington Post” am Donnerstag.

Es blieb jedoch unklar, ob der Mitarbeiter das Wappen bewusst gefälscht hatte. Die Organisation sprach von einem Versehen, das von einer missglückten Google-Recherche ausgelöst worden sei, wie die Zeitung weiter berichtete.

Donald Trump zieht über Deutsche und Angela Merkel her

Donald Trump weiß, wie er seine Anhänger überzeugt. Bei einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat North Carolina hat er nicht nur seine gute Arbeit als Präsident in den Vordergrund gerückt, sondern auch über sein Verhältnis zu Deutschland gesprochen. Dabei konnte er sich eine Spitze in Richtung der Deutschen und Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht verkneifen. Klar, schließlich hatte die Kanzlerin ihn jüngst für seine Attacken gegen Demokratinnen verurteilt (s. weiter unten).

„Es gibt eine aktuelle Umfrage: Die Deutschen mögen Obama mehr als Trump. Viel mehr“, sagt der US-Präsident. Schon jetzt erntet er viele Lacher aus dem Publikum. Dann fährt Trump fort:

„Ich sage: Natürlich! Weil ich sie ihre Rechnungen bezahlen lasse. Ich sage: ‚Ihr müsst zahlen!‘ Ich sage: ‚Angela, Angela, du musst bezahlen, Angela!‘ Obama würde dort eine Rede halten und gehen. Ich gehe hin, halte eine Rede und sage: ‚Lasst mich mit Angela reden. Angela, du musst deine Rechnungen bezahlen, du bist weit im Rückstand.‘“

Donald Trump fordert schon seit längerem die Nato-Partner dazu auf, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Besonders Deutschland liegt jedoch ein ganzes Stück unter dem von Trump geforderten Niveau. Bis 2024 sollen diese Ausgaben eigentlich zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Laut Finanzplan soll die Quote 2023 aber nur bei 1,25 Prozent liegen. Die Bundesregierung hatte bis 2024 eigentlich einen Wert von 1,5 Prozent anvisiert.

Und so schließt der US-Präsident diesen Teil seiner Rede mit der Botschaft an seine Anhänger und alle Amerikaner: „Wenn ihr hört, dass sie mich mehr mögen, würde ich meinen Job nicht richtig machen.”

(dpa/afp)