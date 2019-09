„Ich bin der Armin”: CSU-Rezo startet auf Youtube, die erste Minute macht richtig sauer

Berlin -

CSU startet mit Armin bei Youtube, das sorgt für riesige Kritik

Youtuber Rezo sorgte mit seinem Video gegen die CDU für viel Aufsehen. Mit etwas Verzögerung antwortet nun die Landesgruppe der CSU – mit einem eigenen Youtube-Format. Im Netz hagelt es Kritik.

CSYOU, so heißt der neue Youtube-Kanal der Partei. Die erste Folge ging am Samstag auf Facebook und Instagram online, Nutzer reagierten mit scharfer Kritik.



Die CSU-Landesgruppe bewarb ihr neues Format auf Twitter: „Die Antwort auf @rezomusik heißt Armin”. Der Youtuber Rezo hatte im Mai vor der Europawahl mit einem CDU-kritischen Video viel Aufsehen erregt.

Das CSU-Format soll sich mit der Tagespolitik und der Arbeit der Abgeordneten der Landesgruppe im Bundestag befassen und alle zwei Wochen erscheinen. Moderator ist Armin Petschner, der 30-Jährige ist für die digitalen Kanäle der Landesgruppe zuständig.

„Ich bin der Armin”, so stellt sich der CSU-Rezo in der ersten Folge vor. Sie dauert rund fünf Minuten. Und schon nach nur 20 Sekunden folgt der erste Bash: Petschner schießt gegen die Klimabilanz des Segeltörns der Klimaaktivistin Greta Thunberg in die USA. „Greta Abramowitsch“, so nennt er sie in Anlehnung an den yachtaffinen russischen Milliardär.

Auch die Flüge von Bundestagsabgeordneten der Grünen sind Thema. Den „Politiknörglern da draußen”, die der großen Koalition vorwerfen würden, sie bringe nichts zustande, hält er Beschlüsse der Regierung entgegen und meint: „Die GroKo liefert.”

Im Netz gab es für das Video neben Lob größtenteils hämische Kommentare. Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz schrieb auf Twitter, das Video sage leider sehr viel über die CSU aus. „Während des Videos einfach kurz die Augen schließen und an die reale Politik von Horst Seehofer und Andy Scheuer denken”, riet von Notz mit Hinweis auf die beiden CSU-Bundesminister.

Bis Sonntagnachmittag sammelte der Youtube-Beitrag mit über 130 000 Views größtenteils negative Bewertungen.

27 000 Nutzer gaben einen Daumen runter – nur 1200 Nutzer einen Daumen hoch. Außerdem kritisierten mehrere Nutzer, die CSU habe ihre Kommentare gelöscht. Die CSU-Landesgruppe äußerte sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht zu diesem Vorwurf.



Auch Youtuber Rezo meldete sich am Sonntag zu Wort. Er twitterte: „(...) der häufige Vorwurf, dass das Video polemisch ist, Scheinargumente präsentiert, Wahrheiten bewusst verkürzt, verzerrt und sogar teils die Bevölkerung desinformiert, ist auch gut belegt.”

Jan Böhmermann darf nicht für SPD-Vorsitz kandidieren

Herber Rückschlag für den TV-Satiriker: Jan Böhmermann hatte keinen Erfolg bei seinem Kampf um die Kandidatur zum SPD-Vorsitz.

Die Bewerbungsfrist um die Kandidatur zum Parteivorstand lief am Sonntagabend parallel zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg um 18 Uhr aus.

Böhmermann verkündete seinen Misserfolg bei Facebook: „Liebe Freunde, liebe Genossinnen”, begann er sein Statement.

Er fuhr fort: „72 aufregende Stunden liegen im Kampf für die Kandidatur zum SPD Vorsitz hinter dem #neustart19 Team und mir.”

Der Satiriker zeigt sich geknickt:

Trotz vollen Einsatzes hat es am Ende möglicherweise knapp nicht gereicht, die strengen Kriterien zu erfüllen. Das ist ein herber Rückschlag für die Erneuerung der SPD.

Dann wird Böhmermann wieder optimistischer: „Dennoch lassen wir uns nicht entmutigen”, meint er. „Die SPD und ich analysieren jetzt selbstkritisch, welche dornigen Chancen für Deutschland in dieser Situation liegen.”

Außerdem betont der 38-Jährige: „Wir analysieren jetzt, woran es gelegen hat und welche Konsequenzen wir ziehen werden. Morgen Mittag werde ich Stellung nehmen, wie es weitergeht und ob ich meine Kandidatur für den Parteivorsitz der SPD ggf. noch juristisch durchsetzen werde.”

Böhmermann schließt sein Statement mit den optimistischen Worten: „Vor dem Aufbruch kommt das Aufbrechen! Das #neustart19Team und ich kennen nur eine Richtung: Vorwärts!”

Jan Böhmermann möchte Vorsitzender der SPD werden



Jan Böhmermann will nach eigenen Worten SPD-Chef werden. Das kündigte der Satiriker am Donnerstagabend in seiner Show „Neo Magazin Royale“ an. Willy Brandt sei ihm im Traum erschienen und habe ihm gesagt: „Du musst es machen, der Olaf (Scholz) ist 'ne Pfeife.“

Es könne juristische Schwierigkeiten geben, sagte er. Aber: „Ich, Jan Böhmermann, möchte Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden.“ An die Adresse der Parteimitglieder sagte der Entertainer: „Ich bin bereit, die SPD zu retten, wenn Ihr mir dabei helft.“

Der Entertainer hat nach eigenen Worten bisher noch kein SPD-Parteibuch. Er beteuerte, die Aktion sei kein Witz. Bei „Neo Magazin Royale“ ist Ironie allerdings fester Bestandteil der Show.

Seine Kampagne hat den Hashtag „#neustart19“, die Website den Namen „neustart19.de“. Jedoch müsse er noch drei Herausforderungen bewältigen, wie der 38-Jährige auf der Website schreibt: „1. Formell muss die Kandidatur für den Parteivorsitz bis Sonntag um 18 Uhr eingereicht sein. 2. Ich brauche bis dahin die Unterstützung von fünf SPD-Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. 3. Ich brauche bis dahin eine gültige Mitgliedschaft in der SPD.“

„Wenn die Sozialdemokratische Partei Deutschlands tatsächlich die effiziente Demokratiemaschine ist, für die ich sie halte, muss es doch möglich sein, die Formalitäten für meine Kandidatur innerhalb von drei Tagen zu erledigen“, frohlockte der Entertainer auf seiner Kampagnen-Website. In der ZDFneo-Sendung zeigte sich Böhmermann aber etwas zurückhaltender: „Ich weiß nicht, ob es klappt. Wir haben jetzt nur noch 70 Stunden Zeit“, sagte er zu seinem Studiogast Aurel Mertz.

Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Andrea Nahles als Parteivorsitzende läuft am Sonntag ab. Bislang hat der Wahlvorstand der SPD bei fünf Kandidatenduos die nötige Unterstützung anerkannt, wie ein Parteisprecher am Donnerstag mitteilte.

Es war die erste Ausgabe von „Neo Magazin Royale“ nach der Sommerpause. Böhmermann zog mehrere der SPD-Kandidaten durch den Kakao. So brachte er boshaft Boris Pistorius mit dem früheren Paralympics-Star Oscar Pistorius aus Südafrika durcheinander: „Ich muss an dieser Stelle wirklich mal fragen: Ist Deutschland wirklich schon bereit für einen SPD-Chef ohne Beine, der seine Frau durch die Badezimmertür erschossen hat? Ich denke ja.“ Unter anderem bekamen auch Ralf Stegner, Karl Lauterbach und Olaf Scholz ihr Fett weg.

Auf die angekündigte Bewerbung des Satirikers Jan Böhmermann um den SPD-Vorsitz reagieren Politiker mit Humor. „Kluge Kampagne“, kommentierte Juso-Chef Kevin Kühnert das Video von Böhmermanns Bewerbungsrede auf Twitter. „Es fehlen noch AWO-Tischdecke und IG Metall-Cap, dann könnten die ersten Unterbezirke weich werden. Tipp: Mehr Willy Brandt-Zitate nutzen.“

„Wenn Jan Böhmermann um Mitternacht nicht die Internationale singt, gibt's von uns keine Chance auf Unterstützung“, twitter die Jugendorganisation der SPD in ihrem offiziellen Kanal.

Times verwechselt Bundeswehr und Wehrmacht – AKK-Ministerium kontert

Die britische Zeitung „The Times” gilt eigentlich als zuverlässige Quelle. Am Donnerstag jedoch passierte dem Blatt ein peinlicher Patzer: In einem Tweet bezüglich eines Artikels verwechselte die „Times” doch glatt Bundeswehr und Wehrmacht. „Deutschlands 183.000 Wehrmachtssoldaten müssen noch 18 Monate auf ihre neuen Stiefel warten“, war da zu lesen. Was der Zeitung wohl entgangen war: Die Wehrmacht gibt es seit 1946 nicht mehr, die deutsche Armee ist seit 1955 die Bundeswehr.

Das Verteidigungsministerium ließ jedoch nicht lange auf sich warten und nahm den Fehler mit Humor. „Liebe Times, die Wehrmacht hat sicher kein Problem damit, noch einmal 75 Jahre auf ihre neuen Stiefel zu warten. Für unsere Soldaten der #Bundeswehr wollen wir die neuen Stiefel aber schneller haben“, twitterte das Social-Media Team des Ministeriums zurück.

Hintergrund der Berichterstattung war eine Panne bei der Bundeswehr: Die Truppe sollte eigentlich neue Schuhe erhalten, es gibt aber Lieferengpässe, weshalb manche Soldaten bis zu anderthalb Jahre auf neues Schuhwerk warten müssen, wie der „Tagesspiegel” berichtete.



Der „Times” war der Patzer anscheinend so peinlich, dass der Tweet umgehend vom Account der Zeitung gelöscht wurde.







Falschparker müssen künftig Punkte in Flensburg fürchten

Falschparker sollen einem Bericht zufolge künftig auch mit Punkten in Flensburg bestraft werden können. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plane eine entsprechende Änderung des Bußgeldkatalogs, berichtete die „Saarbrücker Zeitung“ am Mittwoch.



Für unzulässiges Halten in zweiter Reihe, Parken auf Geh- und Radwegen oder auf Schutzstreifen für den Radverkehr wird demnach „die Eintragung eines Punkts im Fahreignungsregister in Flensburg neu verankert“. Das gehe aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der SPD hervor, berichtete das Blatt.



Bisher war nur eine Erhöhung des Bußgelds auf bis zu 100 Euro bekannt. Die SPD-Abgeordnete Ulli Nissen begrüßte den Plan. „Wem Geld egal ist, den schmerzen Punkte schon eher“, sagte sie der Zeitung. Jeder wisse genau, „wo er parken oder halten darf und wo nicht“.

Friedrich Merz bringt Publikum mit Bosbach-Spruch zum Toben

CDU-Politiker Friedrich Merz hat dem Spitzenkandidaten Ingo Senftleben beim Wahlkampf in Brandenburg geholfen. Am Sonntag finden dort die Landtagswahlen statt. Und mit einem Satz über das CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach brachte er das Publikum zum Toben.

Am Sonntag sprach Merz beim Wirtschaftsrat Potsdam zum Thema „Worauf es in Deutschland jetzt ankommt”. Laut „Focus Online” sprach der Brandenburger CDU-Spitzenkandidat jedoch nur kurz, ehe er Merz das Mikrofon überließ. Und der bekam laut der Nachrichtenseite offenbar viel Zuspruch, auch für einen Seitenhieb auf Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Immer wieder sei Merz von den etwa 200 Leuten im Publikum gefragt worden, ob er sich nicht stärker in der CDU engagieren und ein Gegengewicht zu Merkels „Politik der Mitte” bilden wolle.



Merz sei auf die Frage aber nicht eingegangen, habe sich dann aber zu einer Stellungnahme hinreißen lassen: „Lassen Sie es mich so sagen: Wenn Wolfgang Bosbach und ich in der Bundesregierung gewesen wären, dann hätte es die AfD in dieser Form nicht gegeben.” Daraufhin hätten die Anwesenden fast getobt.

Jüngste Umfragen prophezeien eine komplizierte Regierungsbildung in Brandenburg: Die Union steht bei lediglich 18 Prozent, während AfD und SPD sich bei 21, 22 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1 liefern.

Wird sich Merz in einer neuen Regierung engagieren? Darauf angesprochen habe Merz geantwortet: „In spätestens zwei Jahren muss die CDU mit einer komplett neuen Truppe antreten, da die Kanzlerin erklärt hat, dass sie nicht noch einmal kandidieren wird. Vorher werde ich mich dazu nicht äußern.”

Das Potsdamer Publikum jedenfalls muss den Eindruck gemacht haben, als würden sie sich Merz als nächsten Bundeskanzler wünschen. Im Kampf um den CDU-Vorsitz war er am Ende Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegen.



CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer geht auf Distanz zu Ex-Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen

CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den Rückzug des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen aus dem sächsischen Landtagswahlkampf ausdrücklich begrüßt.



„Maaßen hat genügend Ärger gemacht“, erklärte Kretschmer in Dresden. „Dieser Mann und sein undifferenziertes Gerede haben die Debatte über die rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz unnötig verlängert“, sagte Kretschmer. „Maaßen hat keine Bedeutung.“ Seine Aufmerksamkeit entstehe lediglich durch die mediale Begleitung seiner Auftritte.

Maaßen konterte Kretschmers Aussagen mit einem Tweet, den er am Sonntagabend verfasste – just zu dem Zeitpunkt, als sich die Spitzen von CDU und CSU zum Wahlkampf-Endspurt (am kommenden Sonntag wird in Sachsen gewählt) trafen.

„Ich wollte meiner Partei in Sachsen helfen. Da meine Unterstützung von Ministerpräsident Kretschmer für nicht nötig erachtet wird, ziehe ich mich schweren Herzens zurück und wünsche der CDU Sachsen zugleich aus vollem Herzen viel Erfolg“, twitterte Maaßen.

Wahl in Sachsen – Zehntausende demonstrieren für Freiheit und Toleranz

Eine Woche vor der Wahl in Sachsen haben Zehntausende Menschen in Dresden bei einer Demonstration des Bündnisses „Unteilbar“ Flagge gezeigt für eine offene und solidarische Gesellschaft.



„Sachsen kann auch anders, Dresden ist viel, viel mehr als Pegida“, erklärten die Organisatoren am Samstagnachmittag mit Blick auf das islamfeindliche Bündnis. Nach ersten Schätzungen seien mindestens 35.000 Menschen dem Aufruf gefolgt. Tatsächlich durchquerte ein kilometerlanger Zug von Menschen die Innenstadt. Bei den Landtagswahlen am 1. September in Sachsen und Brandenburg wird in beiden Ländern ein abermaliges Erstarken der AfD erwartet - in Brandenburg könnte sie nach den Umfragen sogar stärkste Kraft werden.

Für die Demonstration war bundesweit mobilisiert worden, es waren Plakate von Gruppen aus Hessen, Bayern, Brandenburg und anderen Bundesländern zu sehen. Zudem war bundespolitische Prominenz angereist, darunter Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Linke-Chef Bernd Riexinger. Allerdings trat keiner von ihnen als Redner auf.

„Wir sind überwältigt: Die Unteilbar-Demonstration hat sich über die gesamte Strecke durch das Stadtzentrum gezogen. Zehntausende Menschen aus Dresden und ganz Sachsen sowie aus vielen Teilen Deutschlands haben ein unmissverständliches Zeichen für Solidarität statt Ausgrenzung gesetzt“, sagte die Sprecherin des Veranstalterbündnisses, Ana-Cara Methmann, beim Finale auf der Dresdner „Cockerwiese“.



Dort hatte zu DDR-Zeiten Rockstar Joe Cocker ein Konzert vor rund 85.000 Fans gegeben. Auch am Samstag war die Wiese gut gefüllt.

Deutschland nimmt Kinder von IS-Kämpfern auf

Die kurdischen Behörden im Nordosten Syriens haben vier Kinder von deutschen Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) an Deutschland übergeben. Eine Delegation aus Deutschland habe die Kinder am Montag in Empfang genommen, sagte der Behördenvertreter Fanar Kait, der in der kurdischen Selbstverwaltung für Auswärtige Angelegenheiten zuständig ist, bei einer Pressekonferenz am Grenzübergang Simalka.



Anhänger des Bündnisses #unteilbar stehen während der Abschlusskundgebung zum Ende einer Demonstration des Bündnisses auf der Cockerwiese. dpa Foto:

Seinen Angaben zufolge handelt es sich um drei Waisenkinder, die Mutter und Vater verloren haben. Das dritte Kind hat demnach nur keinen Vater mehr. Weil es schwer krank sei, habe die Mutter aber einer Ausreise zugestimmt. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin bestätigte, dass vier Kinder, die sich bislang in Nordsyrien in Gewahrsam befunden hätten, an der irakisch-syrischen Grenze von Mitarbeitern des deutschen Generalkonsulats in Erbil in Empfang genommen worden seien. Die Kinder sollen ihren Angaben zufolge nun an ihre Angehörigen übergeben werden. Von Erbil aus „reisen Kinder und Angehörige nach unserer Kenntnis nach Deutschland aus“, fügte die Sprecherin hinzu.

Fall Maaßen: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer spricht von Parteiausschuss



CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bringt im Fall des umstrittenen Ex-Verfassungsschutzchefs und CDU-Mitglieds Hans-Georg Maaßen ein Parteiausschlussverfahren ins Spiel.



„Es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet“, sagte Kramp-Karrenbauer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag) auf die Frage, ob sie über einen Parteiausschluss Maaßens nachdenke.



Das sei aber keine Forderung nach einem Ausschluss, dies stellte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak anschließend klar. „@AKK fordert keinen Parteiausschluss von #Maaßen. In der @CDU als Volkspartei der Mitte mit über 400 000 Mitgliedern werden unterschiedliche Meinungen vertreten - und das ist auch gut so”, schrieb Ziemiak am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Als Beleg veröffentlichte er die Antwort Kramp-Karrenbauers auf eine entsprechende Frage der Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Kramp-Karrenbauer sagte, als ehemalige Landesinnenministerin des Saarlands sei sie „froh, dass Herr Maaßen keine Verantwortung mehr für den deutschen Verfassungsschutz“ habe. „Die CDU hält es aus, wenn unterschiedliche Meinungen geäußert werden. Aber: Die CDU ist auch eine Partei, die von einer gemeinsamen bürgerlich-konservativen Haltung getragen wird. Eine Politik unter dem Deckmantel der CDU zu machen, die den politischen Gegner vor allem in den eigenen Reihen sieht, wird dieser Haltung nicht gerecht.“

Maaßen reagierte gelassen auf Kramp-Karrenbauers Vorstoß. „Es ist mir ein Rätsel, wer ihr dazu geraten hat, solche Gedankenspiele zu formulieren“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe in der Tat hohe Hürden für einen Parteiausschluss „und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass diese Hürden mich einmal schützen müssten“.

Er wies die Vorwürfe zurück. „Nicht ich habe mich von den Positionen meiner Partei entfernt, sondern die CDU ist unter der früheren Parteivorsitzenden (Angela Merkel) weit nach links gerückt“, sagte er. Die CDU sei im Gegensatz zu den dogmatischen Parteien des linken Spektrums immer eine Partei der Vielfalt gewesen. „Dass AKK mit dieser Tradition brechen will, glaube ich nicht. Es würde mich sehr enttäuschen, denn ich hatte immer Hochachtung vor ihr.“

Maaßen gehört der konservativen CDU/CSU-Splittergruppe Werte-Union an. Er war im Spätsommer 2018 als Präsident des Bundesverfassungsschutzes in die Kritik geraten, nachdem er die Echtheit eines Videos bezweifelt hatte, das nach der Tötung eines Mannes in Chemnitz eine Attacke gegen Migranten zeigt. Im November 2018 versetzte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Maaßen in den einstweiligen Ruhestand, nachdem dieser laut einem Redemanuskript von teils „linksradikalen Kräften in der SPD“ gesprochen hatte. Maaßen hat seine Kritik an der Migrationspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Bundesregierung auch zuletzt immer wieder bekräftigt.

Boris Pistorius und Petra Köpping kandidieren für SPD-Parteivorsitz – Olaf Scholz will auch



Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius und die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping bewerben sich um den SPD-Vorsitz. Parteikreise bestätigten der Nachrichtenagentur AFP am Freitag einen entsprechenden Bericht des „Spiegel“. Den Kreisen zufolge meldeten die beiden Politiker ihre Kandidatur bei den dreiSPD-Interimsvorsitzenden an.

Syrische Kinder im Flüchtlingslager in Al-Hol. AFP Foto:

Wie der „Spiegel“ weiter berichtet, hat sich aber auch Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz ins Rennen gebracht. Er will dem Medienbericht nach ebenfalls SPD-Chef werden. In interner Runde sagte Scholz: „Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt.“



Andrea Nahles (l), damalige Vorsitzende der SPD, wird von Boris Pistorius, Innenminister des Landes Niedersachsen, begrüßt. Immer wieder wird Niedersachsens Innenminister für höhere Ämter gehandelt. dpa Foto:

Allerdings, so heißt es weiter, wolle sich Scholz nicht allein, sondern im Duo bewerben.

Hohes Bußgeld für Verstöße gegen Rettungsgasse geplant

Im deutschen Straßenverkehr wird sich einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge einiges ändern. Parken in zweiter Reihe, auf Geh- und Radwegen sowie das Halten auf Schutzstreifen soll demnach künftig bis zu 100 Euro Strafe kosten. Bisher sind es 15 bis 30 Euro.



Olaf Scholz will einem Medienbericht nach SPD-Chef werden. dpa Foto:

Auch das dreiminütige Halten auf Schutzstreifen soll demnach künftig nicht mehr erlaubt sein. Das berichtet die Zeitung (Donnerstag) unter Berufung auf einen Entwurf der neuen Straßenverkehrsordnung des Verkehrsministeriums.

Die Bundesregierung plant ein höheres Bußgeld für Fahrer, die keine Rettungsgasse bilden. dpa (Symbolbild) Foto:

Für Fahrer, die keine Rettungsgasse bilden, wird es demnach richtig teuer: Sie sollen 320 Euro Bußgeld zahlen. Außerdem droht ein Monat Fahrverbot.

Hier nachlesen, wie eine perfekte Rettungsgasse aussehen muss

In den letzten Monaten gab es vor allen Dingen auf den Autobahnen immer wieder Deppen, die völlig rücksichtslos agierten. Zuletzt nutzte in Dortmund ein Audi-Fahrer eine Rettungsgasse aus, um mit seinem Fahrzeug plötzlich kehrt zu machen und die Autobahn zu verlassen. „Wer sich verhält wie der Audi-Fahrer, gefährdet extrem das Leben anderer”, betonte damals ADAC-Sprecher Andreas Hölzl.

Auch bei Busspuren in Städten gibt es Änderungen: Sie sollen künftig auch von Autos mit mindestens drei Insassen sowie von E-Tretrollern genutzt werden dürfen. Ein neues Verkehrsschild könnte Autos das Überholen von Zweirädern ganz verbieten.



Die Pläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) waren zum Teil bereits bekannt. „Wir machen Radfahren sicherer“, sagte Scheuer der „Bild“. Fahrgemeinschaften sollten bessergestellt werden für klimafreundlichere Mobilität. Und: „Wir finden es gerecht, dass jeder, der die Rettungsgasse blockiert, hart bestraft wird, hier geht es um Leib und Leben.“

Angela Merkel lobt Greta Thunberg als „außergewöhnliches Mädchen“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg Respekt gezollt. „Sie ist schon ein außergewöhnliches Mädchen, das sehr viel ins Rollen gebracht hat“, sagte Merkel am Dienstag auf einem Leser-Forum der „Ostsee-Zeitung“ in Stralsund. „Insofern nehme ich sie sehr ernst.“



Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dpa Foto:

Generell freue sie sich, „wenn sich die Jugend eine Stimme gibt und sie zur Gehör bringt“. Auf die Frage, ob Thunberg in der Klimapolitik mehr bewegt habe als sie selbst als Kanzlerin, antwortete Merkel ausweichend.



Thunberg habe „Menschen aufgewühlt und die Zivilgesellschaft in einem Maße in Bewegung gebracht, wie es vielleicht andere nicht alleine geschafft haben“, sagte die Kanzlerin. Merkel sprach sich für eine „Bepreisung“ des Klimagases CO2 aus.



„Wir werden eine Bepreisung von CO2 brauchen“, sagte sie. Dies sei durch Steuern oder durch Zertifikate möglich.



Zertifikate hätten den Vorteil, dass sie eine bessere Steuerung ermöglichten. Am 20. September will das Klimakabinett unter Merkels Leitung darüber entscheiden. Die Kanzlerin sagte, für den Klimaschutz müsse man nicht „immer gleich mit dem Verbot“ kommen. Stattdessen forderte sie ein Umdenken ist der Gesellschaft: Es gehe darum, „unser ganze Leben in einem Kreislauf zu denken“. Es sei nicht richtig, mehr aus der Erde „herauszuzerren“ als durch Regeneration ausgeglichen werden könne.

Armin Laschet schlägt Klassenfahrten nach Ostdeutschland vor

Für eine bessere Verständigung zwischen Ost und West schlägt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mehr Schulfahrten nach Ostdeutschland vor. „Wir sollten die Städtepartnerschaften zwischen Ost und West neu beleben und Schulfahrten nicht nur nach Paris oder Rom anbieten, sondern auch nach Greifswald oder Görlitz”, sagte Laschet der „Bild am Sonntag”.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lockt bei einem Besuch in die Pinguine auf dem Dach des Ozeaneums in Stralsund mit einem Leckerbissen. dpa Foto:

„Weit über 800 Schulen bei uns in Nordrhein-Westfalen pflegen internationale Kontakte. Aber viele Rheinländer oder Westfalen waren noch nie in Ostdeutschland. Wenn die jungen Leute sich besser kennenlernen, hilft das dem Zusammenhalt.” Die derzeitige Popularität der AfD im Osten führt Laschet auch auf Versäumnisse der Westdeutschen zurück: „Wir haben viel unternommen und im Westen wurde viel Solidarität gezeigt. Aber die Lebensleistung der Ostdeutschen wurde offenbar nicht genug gewürdigt. Viele Menschen in den längst nicht mehr neuen Ländern fühlen sich trotz aller Anstrengungen nicht vollwertig angenommen. Dies ist ein Versäumnis.” Auch 30 Jahre nach der Wende gebe es „ein breites Gefühl der Unzufriedenheit im Osten”. So habe die AfD beispielsweise „viele frustrierte Wähler von der Linkspartei abgeholt”.