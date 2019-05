„Faul bis ins Mark“: AfD-Mann Meuthen hetzt bei ARD-Talk gegen Öffentlich-Rechtliche

Berlin -

Der „Ibiza-Skandal“ um FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (49) hat vor allem in Österreich ein echtes Beben ausgelöst (hier nochmal alle Details dazu nachlesen).



Doch auch in der deutschen Polit-Szene kommen nun Fragen auf. Eine davon wollte Anne Will (53) am Sonntag in ihrer nach ihr selbst benannten Talkshow klären: Welche Folgen hat die „Ibiza-Affäre“ – kurz vor der Europawahl – für die rechten Parteien Europas?

AfD-Mann Jörg Meuthen bei Anne Will

Dazu lud die Kölnerin „Spiegel“-Hauptstadtbüro-Leiter Martin Knobbe, Manfred Weber (CSU), AfD-Spitzenkandidat Jörg Meuthen, Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) und Ska Keller von den Grünen ein.

Ein vorprogrammiertes Vier gegen Einen? Doch auch AfD-Mann Jörg Meuthen hatte sich mit allen Wassern gewaschen. Das bewies er in zahlreichen Spitzen, die er nicht nur gegen seine politische Konkurrenz im Studio schoss.



Jörg Meuthen (AfD) schießt gegen öffentlich-rechtliches Fernsehen

Der 57-Jährige beleidigte prompt die ARD – und damit auch den Arbeitgeber von Talkmasterin Anne Will. Sein Kommentar im Wortlaut: „Das öffentlich-rechtliche System ist faul bis ins Mark!“ Oh ha!



Zuvor ärgerte der Essener sich in der Sendung darüber, dass bislang etliche Grünen-Politiker in die Polit-Show eingeladen wurden, aber nur wenige der AfD.

Doch nicht nur die ARD bekam ihr Fett weg. Auch Grünen-Spitzenkandidatin Ska Keller drückte er einen fiesen Spruch, nachdem sie minutenlang monologisiert hatte: „Es ist gut, wenn man sie lange reden lässt, denn dann sehen die Wähler genau, wohin sie nicht wollen.“

Anne Will: Fazit der Sendung

Haben die europäischen Rechtspopulisten durch die Causa Strache nun Schaden genommen oder nicht? Eine Antwort auf diese Frage konnte die Runde bei Anne Will nicht geben.



Nur eins ist sicher: Durch die „Ibiza-Affäre“ ist die Beliebtheit der Rechten in Europa nicht gestiegen. Und zumindest bekam Manfred Weber an diesem Abend die Möglichkeit, die Werbetrommel in eigener Sache zu rühren: Man müsse endlich ran an die Themen in Europa.