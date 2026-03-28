Zwölfjähriger stirbt nach Messerangriff – Vater festgenommen

Schock in Witten: Ein Familienstreit verlegt sich vom Haus auf die Straße. Die Mutter und die Tochter werden schwer verletzt. Der zwölfjährige Sohn stirbt trotz Rettungsmaßnahmen. Jetzt soll der Vater einem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Witten (NRW) ist ein Zwölfjähriger durch Messerstiche getötet worden. Die Mutter und seine neunjährige Schwester wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf dpa-Nachfrage mitteilte. Der tatverdächtige Vater der Kinder wurde festgenommen.

12-Jähriger gestorben: Vater soll Haftrichter vorgeführt werden

Nach Angaben der Polizei hatte es zuvor einen Streit in einem Wohnhaus gegeben, der sich dann auf die Straße verlagerte. Dort sei der Zwölfjährige trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstorben, sagte der Sprecher.

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Die Schwester und ihre Mutter wurden vor Ort von Notärzten und Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Motiv ist laut Polizei unklar. Weitere Details und Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung über den Einsatz berichtet.

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Nach Angaben des Sprechers wurde eine Mordkommission eingerichtet. Der Verdächtige befinde sich demnach in Polizeigewahrsam. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler sind weiterhin vor Ort. „Wir warten auf die Spurensicherung“, sagte der Sprecher. Der Bereich vor dem Wohnhaus sei großflächig gesperrt worden. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/mp)