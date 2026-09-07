Der nächste Käse-Rückruf binnen weniger Tage: Diesmal geht es um zwei Brie-Sorten. Was Verbraucher jetzt wissen müssen.

Schon wieder Bakterien im Käse! Nun ruft auch die Eberle Spezialitäten AG zwei Brie-Sorten zurück – eine Brie-Torte mit Trüffelfüllung und eine mit Walnussfüllung. Bei Untersuchungen wurden Listerien nachgewiesen.

Der Rückruf betrifft die Brie-Torte mit Trüffelfüllung mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 14. und 21. September 2026 sowie die Brie-Torte mit Walnussfüllung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14. September 2026.

Listerien! Diese Brie-Sorten sind betroffen

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Die Produkte wurden zwischen dem 24. August und dem 4. September 2026 an Rewe-Käsetheken verkauft. Inzwischen wurden die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Sie sollen nicht verzehrt werden.

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Besonders bei Schwangeren, älteren Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem können Listerien schwere Krankheiten verursachen. Wer eine betroffene Brie-Torte gekauft hat, kann sie wieder zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Zweiter Rückruf innerhalb weniger Tage

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Ende vergangener Woche hatte die Dorfkäserei Geifertshofen AG sechs Sorten mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 30. Oktober 2026 zurückgerufen. Der Grund: In einer Charge des Weinbauernkäses konnte das Bakterium Listeria monocytogenes nachgewiesen werden.

Die Produkte wurden in ganz Deutschland in Supermärkten, Hofläden, Metzgereien und Gastronomiebetrieben verkauft – sowohl abgepackt als auch an der Käsetheke.