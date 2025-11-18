Zwei Tote nach Erdrutsch in Italien – darunter ein Deutscher

In Norditalien sind bei einem nächtlichen Erdrutsch nach heftigem Regen zwei Menschen ums Leben gekommen, Medienberichten zufolge ist darunter ein Deutscher.

Die Feuerwehr teilte am Montag in den Onlinediensten mit, dass sie in der Stadt Brazzano di Cormons nahe Triest die Leiche eines Mannes geborgen habe. Später sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur AFP, dass die Leiche einer vermissten Frau identifiziert worden sei.

In Norditalien kam es zu heftigen Regenfällen und einem Erdrutsch. picture alliance / ROPI | VVFF In Norditalien kam es zu heftigen Regenfällen und einem Erdrutsch.

Italien: Erdrutsch durch heftigen Starkregen ausgelöst

Medienberichten zufolge handelt es sich bei einem Toten um einen 32-jährigen deutschen Bewohner des Ortes. Demnach hatte der Mann sein Haus verlassen, um nach seiner 83-jährigen Nachbarin zu sehen. Bei ihr handelt es sich um die tote Frau.

Der Erdrutsch war durch heftigen Starkregen ausgelöst worden. Infolgedessen trat der örtliche Fluss über die Ufer, Schlammmassen wurden durch die Straßen gespült. Laut Feuerwehr wurden mindestens drei Häuser zerstört. (afp/mp)