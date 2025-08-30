Flugzeugabsturz bei Berlin: Zwei Männer tot

Bei einem Kleinflugzeug-Absturz im Fläming in Brandenburg sind zwei Männer ums Leben gekommen. Das Unglück passierte nach Polizeiangaben innerhalb der Gemeinde Niederer Fläming unweit des Flugplatzes Reinsdorf.

Dieser befindet sich 75 Kilometer südlich von Berlin. Der Motorsegler sei am frühen Nachmittag aus bisher unbekannter Ursache abgestürzt, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Beide Insassen starben. Die beiden Männer waren vom Flugplatz Reinsdorf gestartet. Ihr Ziel war den Beamten zunächst unbekannt. Auch zum Alter und der Herkunft der Männer machte die Polizei zunächst keine Angaben. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet. Der Flugplatz Reinsdorf hat Pisten für Segel- und Motorflugzeuge. (dpa)