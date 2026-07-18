Eine Schlägerei in Wolfsburg endet für zwei Männer im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, die Hintergründe sind noch unklar.

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen auf einem Spielplatz in Wolfsburg sind zwei Männer schwer und fünf weitere Menschen leicht verletzt worden. Drei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit.

Zeugen hatten die Polizei in der Nacht zu dem Gelände an der Schulenburgallee gerufen, nachdem sie hinter einer Tankstelle die Auseinandersetzung beobachtet hatten. Dort trafen die Beamten acht Beteiligte an. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Ein 25-Jähriger und ein 21-Jähriger mussten wegen ihrer schweren Verletzungen stationär behandelt werden.

Gegen einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig Untersuchungshaft angeordnet. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Zwei weitere Verdächtige im Alter von 21 und 32 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.