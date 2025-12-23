Zwei Deutsche in Feriensiedlung mutmaßlich von Hausbesetzern getötet

Zwei Deutsche sind an der spanischen Mittelmeerküste getötet worden. Das mutmaßliche Gewaltverbrechen habe sich bereits am Montag in einer Häusersiedlung am Strand von El Pinet in Elche unweit von Alicante im Osten des Landes ereignet, berichteten Medien unter Berufung auf die Polizei. Ein weiterer Deutscher sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Behörden bestätigten die Angaben auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zwei polnische Staatsbürger wurden als mutmaßliche Täter festgenommen, nachdem sie sich zunächst stundenlang in einem Haus der Anlage verschanzt hatten. Zur Identität der Opfer und der mutmaßlichen Täter lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.

Nach rund 20-stündiger Belagerung seien Spezialkräfte der Polizeieinheit Guardia Civil am Dienstag gewaltsam ins Haus eingedrungen, nachdem Verhandlungen über eine freiwillige Aufgabe der Verdächtigen gescheitert seien, hieß es. Die Festnahme verlief laut Polizei aber ohne Zwischenfälle. Waffen oder Geiseln wurden nicht gefunden.

Wurden die Deutschen von Hausbesetzern getötet?

Nach bisherigen Erkenntnissen starben die beiden Todesopfer infolge massiver Gewalteinwirkung. Hinweise auf den Einsatz von Schusswaffen gibt es nicht.

Als mögliches Tatmotiv prüfen die Ermittler unter anderem einen Streit um die Nutzung des Hauses, wie die Zeitung „Información“ und weitere Regionalmedien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Demnach könnten die polnischen Tatverdächtigen das Gebäude unrechtmäßig bewohnt haben.

Bei den Getöteten handele es sich wohl um Freunde des Besitzers, so das Blatt. Die Ermittler betonen jedoch, dass weiterhin alle Hypothesen geprüft würden.

Aufmerksam wurde die Polizei auf den Fall, nachdem eine Anwohnerin beobachtet hatte, wie offenbar ein lebloser Körper aus dem Haus getragen wurde. Die Leichen der beiden Deutschen wurden am Montagabend auf der Straße entdeckt. Die beiden Verdächtigen sollten noch am Dienstag einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. (dpa)