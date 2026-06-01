Zuwanderung nach Deutschland nimmt ab – vor allem aus drei Ländern

Deutlich weniger Menschen sind 2025 nach Deutschland gezogen. Besonders stark ging die Zuwanderung aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine zurück.

Im vergangenen Jahr zogen insgesamt etwa 1,48 Millionen Menschen nach Deutschland, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekannt gab. Das waren 13 Prozent weniger als 2024. Auch die Zahl der Fortzüge ging zurück – um etwa zwei Prozent auf 1,25 Millionen Menschen.

Nettozuwanderung nach Deutschland sinkt um 45 Prozent

Die sogenannte Nettozuwanderung – also die Differenz zwischen Einwanderung und Auswanderung – lag laut den Statistikerinnen und Statistikern bei einem Plus von 235.000 Menschen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um 45 Prozent.

Ein Grund für den Rückgang der Einwanderungen sei, dass weniger Menschen aus den Hauptherkunftsländern der Asylsuchenden gekommen seien, schrieb das Bundesamt. Besonders deutlich sank die Nettozuwanderung aus Syrien. Sie ging um 67 Prozent zurück. Aus Afghanistan lag der Rückgang bei 41 Prozent.

Zuwanderung aus der Ukraine geht zurück

Auch aus der Ukraine wurde laut Mitteilung ein Rückgang registriert. Die Nettozuwanderung sank hier um 21 Prozent. Nach Angaben der Statistikerinnen und Statistiker kamen zudem weniger Menschen aus Staaten der Europäischen Union nach Deutschland.

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Deutsche wanderten 2025 demnach vor allem in die Schweiz, nach Österreich und nach Spanien aus. Innerhalb Deutschlands gab es im vergangenen Jahr insgesamt etwa 996.000 Wanderungen über die Bundesländergrenzen hinweg. Nach Verrechnung der Hin- und Fortzüge hatte Berlin mit minus 12.000 Menschen die größten Verluste. Brandenburg verzeichnete mit 9000 Menschen die meisten Gewinne.