Zum Tag der deutschen Erdbeere: Rezept für Erdbeer-Plunderstücke mit Limette

Wussten Sie, dass es den Tag der deutschen Erdbeere gibt? Er findet immer am 24. Mai statt und ist ein Aktionstag, mit dem das Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e. V. nicht nur die süße Seite der Erdbeere in den Fokus rückt, sondern auch die Menschen dahinter und die Bedeutung regionaler Landwirtschaft für Umwelt, Wirtschaft und Genuss. Feiern Sie diesen Tag mit diesem Rezept für Erdbeer-Plunderstücke mit Limette.

Für viele Menschen markieren die ersten Erdbeeren auf dem Markt (die botanisch gesehen eigentlich keine Beeren, sondern Sammelfrüchte, also Nüsse sind) den Start in den Sommer. Duftende süße Erdbeeren, mit oder ohne Zucker, einem Klecks Schlagsahne und Vanilleeis im Sonnenschein: Das gehört für einen großen Teil der Deutschen zu den sommerlichen Ritualen.

Zum Tag der deutschen Erdbeere am Pfingstsonntag, der auch noch ausgesprochen sommerlich werden soll, hat das Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e. V. eine sommerliche Idee parat: Erdbeer-Plunderstücke mit Limette.

Erdbeer-Plunderstücke mit Limette: So geht’s

Für acht Stücke braucht man:

250 g Erdbeeren

2 Esslöffel Zucker

1 unbehandelte Limette

500 Milliliter Vollmilch

1 Päckchen Vanillepuddingpulver

1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal

1 Eigelb

100 g Puderzucker

Zuerst die Erdbeeren waschen, trocken tupfen und in Scheiben schneiden. Dann mit zwei Esslöffeln Zucker vermengen.

Die Limette waschen, trockenreiben und die Hälfte der Schale fein abreiben. Den Abrieb zu den Erdbeeren geben. Anschließend eine Limettenhälfte auspressen und zwei bis drei Esslöffel Saft untermischen.

Während die Erdbeeren ziehen, den Pudding nach Packungsanleitung zubereiten und auskühlen lassen. Den Backofen auf 180 Grad Heißluft vorheizen.

Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier MOPO.de als bevorzugte Quelle einstellen.

Den Blätterteig auf einem mit Backpapier belegten Backblech ausrollen und in acht gleich große Quadrate schneiden. Auf jedes Quadrat etwas Pudding geben und verstreichen.

Dann die Erdbeerscheiben darauf verteilen. Zwei gegenüberliegende Ecken diagonal über die Füllung klappen und die Spitzen leicht andrücken.

Das Eigelb verquirlen und die Plunderstücke damit bestreichen. Anschließend auf mittlerer Schiene etwa 15 Minuten goldbraun backen und auskühlen lassen.

Zum Schluss Puderzucker mit zwei bis drei Esslöffeln Limettensaft verrühren. Den Guss mit einem Teelöffel über den Erdbeer-Plunder verteilen – und direkt genießen. (dpa/mp)