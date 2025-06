Beliebte Mittelmeerinsel führt Änderung für Touristen ein

Auf der beliebten spanischen Urlaubsinsel Ibiza ist am Sonntag ein neuer Grenzwert für Touristenfahrzeuge in Kraft getreten. Von Juni bis September sei die Zahl der Autos und Wohnmobile anreisender Menschen fortan auf 20.000 pro Tag begrenzt, erklärte Ibizas Regierungschef Vicent Mari am Sonntag in einer Lokalzeitung. Ein Großteil des neuen Tageskontingents entfalle auf die 16.000 Mietwagen auf der Insel.

Die neue Regelung soll dem Regierungschef zufolge die Nachhaltigkeit der Insel gewährleisten, die bei 150.000 Bewohnern jährlich von rund 3,6 Millionen Touristen besucht wird. Angesichts steigender Umweltbelastungen sei es dringend nötig, die Touristenströme zu kontrollieren. Offiziellen Statistiken zufolge hat sich die Zahl der Fahrzeuge auf der Mittelmeerinsel in den vergangenen zwanzig Jahren vervierfacht.

Neben den 16.000 auf der Insel zur Verfügung stehenden Mietwagen dürfen täglich noch 4000 Touristen-Privatfahrzeuge auf Ibiza unterwegs sein. Diese mit Fähren auf die Insel kommenden Fahrzeuge müssen sich im Vorfeld anmelden. Wohnwagen müssten zudem fortan eine Campingplatzreservierung vorweisen, um auf die Insel zu gelangen. Motorräder sind von der saisonalen Beschränkung jedoch ausgenommen. (afp/mp)