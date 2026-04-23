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In Dänemark sind zwei Züge zusammengestoßen. Bei dem Zugunglück sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden.

In Dänemark sind zwei Züge zusammengestoßen. Bei dem Zugunglück sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Foto: picture alliance/dpa/Ritzau Scanpix Foto via AP | Steven Knap

  • Kagerup

Zugunglück bei unseren Nachbarn: Vier Menschen in Lebensgefahr

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In Dänemark stoßen zwei Züge zusammen. Reporter beschreiben chaotische Szenen. 17 Menschen sind nach ersten Angaben verletzt, vier Patienten in kritischem Zustand.

Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben eines Sprechers der Region 17 Menschen verletzt worden. Vier Menschen befinden sich laut der Nachrichtenagentur Ritzau in kritischem Zustand.

Zwei Züge waren am frühen Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestoßen. Wie es dazu kam, ist noch unklar. 

Rettungskräfte: Züge sind mit hohem Tempo zusammengestoßen

Die für die medizinische Versorgung zuständige Region war mit sieben Rettungswagen, drei Krankentransportern und mehreren Notarztwagen vor Ort. Auch ein Militärhubschrauber sei zum Einsatz gekommen, so der Sprecher.

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Die angrenzende Straße werde für längere Zeit gesperrt sein, hieß es in einer Polizeimitteilung. Ein großes Polizeiaufgebot war ebenfalls vor Ort. 

Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert. Alle Fahrgäste hätten die Züge verlassen oder seien daraus befreit worden: „Niemand ist eingeklemmt.” (dpa/mp)

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