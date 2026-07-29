Züge fallen aus, Klimaanlagen versagen: Hitzetage können bei der Bahn für massive Probleme sorgen. Wie die Bahn das in der kommenden Hitzewelle verhindern will.

Eine junge Frau wartet bei Sommerwetter auf einen Zug. (Symbolbild) picture alliance / DZBA | Jonas Lohrmann

Es scheint widersprüchlich, ist aber die Strategie der Bahn für die kommende Hitzewelle: Weniger Züge sollen für mehr Verlässlichkeit sorgen. Was dahinter steckt.

Bei extremer Hitze können Bahnunternehmen künftig vorsorglich Verbindungen aus dem Fahrplan nehmen. Dafür werden bestimmte Regelungen im Trassennutzungsvertrag kurzzeitig angepasst, teilte die Bahn am Montag mit. So will die Deutsche Bahn verhindern, dass Reisende erneut von kurzfristigen Ausfällen, Verspätungen und gestrandeten Zügen überrascht werden.

Hitzewelle: Wann die neue Regelung gilt

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Die neue Regelung gilt bundesweit erstmals von Donnerstag, 30. Juli, bis zunächst 6. August. In Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland greift sie bereits ab Mittwoch.

Nach Angaben der Infrastrukturtochter DB InfraGO sollen weniger Züge auf den Schienen mehr Spielraum im Netz schaffen. Die Hoffnung: Die Verbindungen, die weiterhin angeboten werden, fahren stabiler, weil es mehr Reserven gibt – und Fahrgäste erfahren früher, ob ihr Zug ausfällt oder welche Alternativen es gibt.

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Zugausfälle: Was wirklich passiert, entscheidet nicht die Bahn

Hintergrund sind die Erfahrungen aus der Hitzewelle Ende Juni. Damals hatten hohe Temperaturen Technik, Schienen und Personal stark belastet. Die Folge waren zahlreiche Störungen und kurzfristige Zugausfälle.

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Welche Verbindungen konkret gestrichen werden, entscheidet allerdings nicht die Bahn selbst, sondern die jeweiligen Bahnunternehmen und die Verantwortlichen des Nahverkehrs. Inwieweit es tatsächlich zu Zugausfällen kommt, bleibt also abzuwarten. (nf)