Wollte da jemand James Bond spielen? Die Polizei hat bei einer Zollkontrolle einen Aston Martin entdeckt.

Ein 52-jähriger Niederländer hat einen Aston Martin in einem Transporter über die schweizerisch-deutsche Grenze gebracht – ohne ihn beim Zoll anzumelden. Beamte des Hauptzollamts Singen entdeckten den Luxus-Sportwagen. Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Mitte Juni wollte der Mann den Aston Martin im Reiseverkehr über das Zollamt Bietingen nach Deutschland bringen. Das Gespann fiel den Zöllnern auf. Kurz nach dem Grenzübertritt kontrollierten sie den Fahrer und fragten nach den Verzollungsunterlagen. Der 52-Jährige erklärte, sein Auftraggeber habe das Fahrzeug in der Schweiz gekauft. Die Verzollung solle später in den Niederlanden erfolgen.

Das Fahrzeug im Wert von umgerechnet rund 62.000 Euro hatte er aber bei der Einfuhr nicht angemeldet. Dafür werden Abgaben in Höhe von rund 19.200 Euro fällig.

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Aston Martin nicht beim Zoll angemeldet: 19.200 Euro Abgaben fällig

„Grundsätzlich ist es den Zollbeteiligten freigestellt, die Waren direkt an der Grenze oder bei ihrem örtlich zuständigen Binnenzollamt zu versteuern“, sagte Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts Singen. „Entscheidet sich der Zollbeteiligte für die zweite Variante, muss das spätestens an der Grenze beim Zoll angemeldet und eine Sicherheit für die zu erwartenden Abgaben entrichtet werden.“

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Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von rund 19.200 Euro beglich er per Blitzüberweisung. Anschließend durfte er seine Fahrt mit dem Transporter fortsetzen.

Die weitere Bearbeitung des Steuerstrafverfahrens übernahm die Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe. (mp)