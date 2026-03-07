Zehntausende Urlauber sitzen fest: Lufträume in Golfregion bleiben gesperrt

Der Iran-Krieg schränkt den Flugverkehr in den Golfländern seit einer Woche massiv ein. Teils fliegen zwar wieder Maschinen – doch kurzfristige Sperrungen wirken sich weiter auf den Betrieb aus.

Der Flugverkehr in der Golfregion wird weiter durch den Iran-Krieg gestört. Da der katarische Luftraum weiterhin gesperrt sei, seien die Flüge von Qatar Airways ausgesetzt, teilte die Fluggesellschaft auf X mit. Man hoffe, am Sonntag unter anderem wieder nach Frankfurt fliegen zu können. Am Morgen hatte das katarische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass eine auf das Staatsgebiet gerichtete Rakete abgefangen worden sei.

Flugverkehr in Dubai nach Zwischenfall wiederaufgenommen

Der Flugraum über Bahrain sei ebenfalls gesperrt, gab der internationale Flughafen des Landes auf X bekannt. Auch im Irak kündigte die Behörde für zivile Luftfahrt an, dass die Schließung des Luftraums verlängert werde. Diese soll nun vorerst bis Dienstagmittag andauern. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Sicherheitslage und der aktuellen Entwicklungen in der Region.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Tod im Morgengrauen: Lkw überrollt Radfahrer († 63)

Lkw überrollt Radfahrer († 63) Was alles teurer wird: Das kostet uns der Iran-Krieg

Das kostet uns der Iran-Krieg Kind stirbt nach OP: Prozess gegen drei Hamburger Ärzte

Prozess gegen drei Hamburger Ärzte Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Experte warnt den HSV & St. Pauli plant zweigleisig

Experte warnt den HSV & St. Pauli plant zweigleisig 28 Seiten Plan 7: „Die kleine Meerjungfrau“ am Thalia, das Familienmusical „Anouk“ & Open-Air-Konzerte

Auch in Dubai war der Flugverkehr aus Sicherheitsgründen zwischenzeitlich eingestellt worden, teilte der dortige Flughafen mit. Wie die Fluggesellschaft Emirates auf X mitteilte, sind die Flüge am Morgen teilweise wieder aufgenommen worden. In einem mittlerweile gelöschten Post hatte die Fluggesellschaft von einem Zwischenfall gesprochen, teilte zu diesem aber keine genaueren Informationen mit.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nie wieder Mullahs ist jetzt“: Er steckt hinter dem Demo-Fahrzeug am Rathaus

Wegen der Eskalation des Konflikts sitzen seit dem vergangenen Wochenende derzeit noch Zehntausende Menschen im Nahen Osten fest, die dort Urlaub machten oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Viele Staaten dort hatten ihren Luftraum zeitweilig komplett geschlossen. Inzwischen sind begrenzt wieder Flüge möglich. Die Gefahr iranischer Angriffe im Land und in der Region besteht indes weiterhin. (dpa/mp)