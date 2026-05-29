Mit diesem Zaziki-Rezept holen Sie sich den Urlaub auf den Tisch

Eiskalt, cremig, knoblauchig: Zaziki gehört zu jedem Grillabend. Dieses Rezept wurde fast 40 Jahre lang verfeinert – und schmeckt nach Griechenland, Sommer und langen Abenden im Garten.

Zaziki ist ein Klassiker der griechischen Küche. Kalt serviert, als Vorspeise oder Beilage zu gegrilltem Fleisch und Gemüse, passt es perfekt zu warmen Sommertagen – und zu jedem Grillfest.

Die Mischung aus Joghurt, Knoblauch und Gurke klingt simpel. Doch beim Zaziki kommt es auf Details an: die richtige Konsistenz, die passende Säure, genug Knoblauch – und vor allem Geduld.

Wie aus einem Schulbuch-Rezept ein Dauerprojekt wurde

Angefangen hat alles 1986 in einer Grundschule in Niedersachsen. Im Deutschbuch führten damals Ina und Ali durch die Welt der Buchstaben und Wörter. Und ausgerechnet Ina und Ali bereiteten Zaziki zu. Das Rezept stand im Buch. Die Klasse 1c machte es nach – mit großer Begeisterung. Auch ich war so angetan, dass ich am Nachmittag in der heimischen Küche gleich noch einmal Zaziki anrührte.

Dabei blieb es nicht. Seitdem kam Zaziki in meiner Familie zu fast jedem Grillfest auf den Tisch. Das Rezept habe ich über die Jahre immer weiter verfeinert.

Zaziki-Rezept: Griechischer Joghurt macht den Unterschied

Irgendwann ersetzte fetthaltiger, meist türkischer, den deutschen Joghurt und den Quark aus den Anfangsjahren. Auch die Gurkenwürfel aus dem Schulbuch verschwanden. Stattdessen kamen geraspelte, entwässerte Gurken in die Schüssel.

Später fiel auch der Pfeffer weg. Der griechische Seniorchef meiner damaligen Stammkneipe, der Pandora Bierbar in Eimsbüttel, gab den entscheidenden Hinweis: Ein gutes griechisches Zaziki bekommt seine Schärfe nicht durch Pfeffer, sondern durch Knoblauch – und zwar nur durch Knoblauch.

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Sein weiterer Rat: griechischer Joghurt mit 10 Prozent Fett. Der sorgt für Geschmack. Für eine festere Konsistenz empfahl „Pappoús“, wie der Opa auf Griechisch heißt, Magerquark – im Verhältnis 2:1 zum Joghurt.

So wird der Klassiker richtig cremig

Dazu kommen ein Schuss (natürlich) griechisches Olivenöl für die Konsistenz und ein Spritzer Essig für die Säure. Der Tipp kam von jemandem, der es wissen musste: Der Seniorchef war jahrelang mit seinem Sohn Ioannis Gastronom und rührte regelmäßig große Schüsseln Zaziki für seine Gäste und die Familie an, wovon häufig auch ein Schälchen für mich abfiel.

Die Hinweise habe ich ernst genommen und weiter probiert, angepasst, verbessert. Am Ende stand ein Zaziki, das sogar vom griechischen Fachmann ein großes Kompliment bekam: das beste, das er je von einem Deutschen probiert habe.

Jetzt ist das Zaziki-Rezept bereit für die Grillsaison 2026.

Zaziki-Rezept: Die Zutaten für 12 Personen

Zutaten:

500 g griechischer Joghurt mit 10 Prozent Fett

1000 g Magerquark

1 Knolle Knoblauch, möglichst frisch

1 Bio-Salatgurke

etwas Olivenöl

1 Spritzer Essig

Salz

Zaziki-Rezept: So einfach gelingt die Zubereitung

Joghurt und Quark mit etwas Olivenöl verrühren, bis eine seidige, aber noch feste Masse entsteht. Dann den Knoblauch schälen, fein pressen oder reiben und mit etwas Salz unterrühren.

Die Gurke gründlich waschen und fein raspeln. Anschließend die Gurkenraspel kräftig ausdrücken, bis kaum noch Flüssigkeit austritt. Erst dann kommen sie zur Joghurt-Quark-Masse.

Alles gut verrühren. Im Idealfall wandert das Zaziki über Nacht in den Kühlschrank. Am nächsten Tag noch einmal mit Salz abschmecken.

Kali Orexi – guten Appetit!

So bleibt der Dip länger frisch

Das Zaziki lässt sich mindestens eine Woche im Kühlschrank aufbewahren, wenn es mit Olivenöl „versiegelt“ wird. Dafür einfach eine dünne Schicht Olivenöl auf die Oberfläche geben.

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Soll das Zaziki etwas flüssiger werden, kann der Quark durch mehr Joghurt ersetzt werden. Dann wird der Dip weicher – bleibt aber genauso sommerlich.