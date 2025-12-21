Wütende Buh-Rufe am Bondi Beach: Was Juden und Politiker jetzt fordern

Kerzen, Schweigen, Applaus und Buh-Rufe: Am Bondi Beach in Sydney haben Tausende um die Opfer des Anschlags getrauert. Was die jüdische Gemeinde und Australiens Politik jetzt fordern.

Tausende von Menschen haben am Bondi Beach der 15 Todesopfer des Terroranschlags auf ein jüdisches Fest vor einer Woche an dem berühmten Strand in Sydney gedacht. Die abendliche Veranstaltung der jüdischen Gemeinde im australischen Bundesstaat New South Wales begann mit einer Schweigeminute. Als danach neben anderen Gästen auch Premierminister Anthony Albanese begrüßt wurde, mischten sich unter den Beifall auch wütende Buh-Rufe.

Australiens Regierungschef war seitens Vertretern der jüdischen Gemeinde sowie der Opposition vorgeworfen worden, im Zuge eines zunehmenden Antisemitismus im Land nicht genug für den Schutz von Juden getan zu haben. Am Sonntag kündigte er als Reaktion auf den Anschlag an, die Arbeit der Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden überprüfen zu lassen.

Trauer um die Toten von Bondi Beach: Landesweite Gedenkveranstaltungen in Australien

In Australien gab es landesweit Mahnwachen für die Opfer des Anschlags, wie der einheimische Sender ABC berichtete. Die Bevölkerung war für 18:47 Uhr – dem Zeitpunkt, als die ersten Schüsse am Bondi Beach fielen – aufgerufen, eine Kerze für die Opfer anzuzünden und für eine Gedenkminute innezuhalten. Sonntag war der letzte Tag des jüdischen Lichterfests Chanukka. Die Flaggen in Australien wehten auf Halbmast.

Zwei Attentäter – ein Vater und sein Sohn – hatten vor einer Woche während des jüdischen Fests auf eine feiernde Menge geschossen. Der Vater wurde von der Polizei erschossen, der Sohn mit lebensgefährlichen Schusswunden ins Krankenhaus gebracht. Die australischen Behörden sprachen von einem antisemitischen Terrorakt. Sie gehen davon aus, dass die Täter von der Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beeinflusst waren.

Noch immer liegen 13 Verletzte des Anschlags von Bondi Beach im Krankenhaus

Das jüngste Opfer war ein zehnjähriges Mädchen. Der älteste war der 87 Jahre alte Holocaust-Überlebende Alex Kleytman. Nach Angaben der lokalen Gesundheitsbehörden lagen bis zum Abend noch immer 13 Personen, die bei dem Anschlag verletzt wurden, im Krankenhaus.

Für die Veranstaltung am Sonntag am Bondi Beach, bei der unter anderem Politiker und Vertreter jüdischer Organisationen Reden hielten, patrouillierten den Berichten zufolge bewaffnete Sicherheitskräfte am Strand. Der Vorsitzende des Deputiertenausschusses der jüdischen Gemeinschaft von New South Wales, David Ossip, äußerte die Unterstützung für Pläne der Regierung, eine Expertenkommission zur Untersuchung des Attentats einzusetzen. Eine solche Kommission sei nötig, „um dahinterzukommen, wie sich diese Katastrophe zugetragen hat“.

Israels Präsident mit mahnenden Worten: „Anstieg des Judenhasses ist ein globaler Notstand“

Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog rief zu einem weltweiten Kampf gegen Antisemitismus auf. „Der weltweite Anstieg des Judenhasses ist ein globaler Notstand“, sagte Herzog bei einer Gedenkveranstaltung in Jerusalem für die 15 Todesopfer in Australien. Während der Veranstaltung gab es eine Live-Schalte zu der Versammlung in Sydney. „Ich möchte den Juden Australiens sagen: Das Volk Israel steht an eurer Seite“, sagte Herzog.

Australiens Regierungschef hatte nach dem Anschlag Versäumnisse im Kampf gegen Antisemitismus eingeräumt. Auch er kündigte schärfere Gesetze gegen Hassprediger und Hetze an. Außerdem soll die Anzahl der Schusswaffen im Land durch Rückkäufe drastisch reduziert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei ihr stehen die Kunden täglich Schlange: Hamburgs beliebteste Konditorin hört auf

Albenese erklärte nun, es solle geprüft werden, ob die Sicherheitsbehörden über angemessene Befugnisse, Strukturen und Verfahren zum Schutz der Bevölkerung verfügen. Der von der Terrororganisation IS inspirierte Anschlag verdeutliche „die sich rasch verändernde Sicherheitslage“ in Australien. Die Überprüfung soll demnach im April abgeschlossen und veröffentlicht werden. (dpa)