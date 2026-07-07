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Wolkenkratzer droht einzustürzen: Mehrere Gebäude in New York evakuiert

Hochhaus an der East 42nd Street in New York zwischen dunklen Gebäuden.
Blick auf das Gebäude in der East 42nd Street 235 in New York.

Großalarm in Manhattan: Stahlträger eines Hochhauses mit 37 Stockwerken haben sich verbogen.

Einsatz in Manhattan: Ein im Umbau befindliches Gebäude mit 37 Stockwerken ist wegen Einsturzgefahr geräumt worden.

Die Gegend um das Gebäude herum sei weiträumig abgesperrt worden, gaben Polizei, Feuerwehr und New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani bekannt. Auch einige andere Gebäude in der Nachbarschaft seien vorsichtshalber evakuiert worden.

Hochaus in New York: Stahlbalken scheinen sich verbogen zu haben

Zohran Mamdani spricht in Manhattan vor Mikrofonen über ein einsturzgefährdetes Gebäude.
New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani spricht über die Situation um das einsturzgefährdete Gebäude.

Das Gebäude ist das frühere Hauptquartier des Pharmakonzerns Pfizer an der 42nd Street, das derzeit zu einem Wohngebäude umgewandelt wird. Einige Stahlbalken schienen sich verbogen zu haben, es gebe statische Probleme, hieß es.

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Einsatzkräfte versuchen, das Gebäude wieder zu stabilisieren. Die Ursache war zunächst unklar. Berichte über Verletzte gab es keine. (dpa/mp)

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