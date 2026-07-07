Großalarm in Manhattan: Stahlträger eines Hochhauses mit 37 Stockwerken haben sich verbogen.

Blick auf das Gebäude in der East 42nd Street 235 in New York. Angelina Katsanis/AP/dpa

Einsatz in Manhattan: Ein im Umbau befindliches Gebäude mit 37 Stockwerken ist wegen Einsturzgefahr geräumt worden.

Die Gegend um das Gebäude herum sei weiträumig abgesperrt worden, gaben Polizei, Feuerwehr und New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani bekannt. Auch einige andere Gebäude in der Nachbarschaft seien vorsichtshalber evakuiert worden.

Hochaus in New York: Stahlbalken scheinen sich verbogen zu haben

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New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani spricht über die Situation um das einsturzgefährdete Gebäude. Angelina Katsanis/AP/dpa

Das Gebäude ist das frühere Hauptquartier des Pharmakonzerns Pfizer an der 42nd Street, das derzeit zu einem Wohngebäude umgewandelt wird. Einige Stahlbalken schienen sich verbogen zu haben, es gebe statische Probleme, hieß es.

Einsatzkräfte versuchen, das Gebäude wieder zu stabilisieren. Die Ursache war zunächst unklar. Berichte über Verletzte gab es keine. (dpa/mp)