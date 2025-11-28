Wirbelsturm wütet in Urlaubsparadies – mindestens 56 Tote

Ein Zyklon hat auf Sri Lanka schwere Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Bisher sind 56 Menschen in den von Wirbelsturm „Ditwah” ausgelösten Unwettern mit starkem Regen und Winden auf der südlich von Indien gelegenen Insel ums Leben gekommen, wie das Katastrophenschutzzentrum mitteilte. Die meisten Todesopfer gab es demnach bei Erdrutschen im gebirgigen Inselinnern. Mehr als 20 Menschen werden der Behörde zufolge vermisst.

Das staatliche Wetteramt warnte in seinem Lagebericht vom Freitag auf Facebook davor, zum Fischen aufs Meer hinauszufahren. Schulen blieben Medienberichten zufolge geschlossen, für Behörden wurde demnach ein Feiertag ausgerufen.

Sri Lanka: In der Hauptstadt Colombo stehen Häuser unter Wasser

Der Zyklon befand sich gemäß dem Lagebericht des Wetteramtes am Morgen (Ortszeit) etwa 50 Kilometer südlich von Trincomalee an der Ostküste der südasiatischen Insel. Die Regenfälle halten seit zwei Tagen an und erreichten in einigen Gebieten nie dagewesene Ausmaße. Der Zyklon wird der Wetterbehörde zufolge nordwärts weiterziehen und am Samstag voraussichtlich Südindien erreichen.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Todesdrama: Saif Ibrahim (15) fiel unter ungeklärten Umständen aus dem 8. Stock. Die MOPO sprach mit dem Vater

Saif Ibrahim (15) fiel unter ungeklärten Umständen aus dem 8. Stock. Die MOPO sprach mit dem Vater Weihnachtsmärkte: Wie weit kommt man als Besucher mit 20 Euro?

Wie weit kommt man als Besucher mit 20 Euro? Block-Prozess : Was Juristen über die Verteidigungsstrategie denken

Was Juristen über die Verteidigungsstrategie denken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Welt-Klub buhlt um Vuskovic & warum die Trendwende für St. Pauli schwierig wird

Welt-Klub buhlt um Vuskovic & warum die Trendwende für St. Pauli schwierig wird 28 Seiten Plan7: „Schmidts Winterglitzer“ ist eine pralle Wundertüte, „Gaslight“ am English Theatre und Kulturtipps für jeden Tag

Die Ostküste und auch die gebirgige Inselmitte, wo sich touristisch interessante Ziele wie die Städte Kandy und Nuwara Eliya befinden, sind besonders von den heftigen Regenfällen betroffen. Aber auch in der Hauptstadt Colombo an der Westküste hatten Menschen mit stürmischem Regenwetter und Häusern unter Wasser zu kämpfen, wie auf Fotos zu sehen war.

Das könnte Sie auch interessieren: Spenden zu Weihnachten: Hamburger sammeln Geschenke für Obdachlose

Sri Lankas Präsident Anura Kumara Dissanayake wies laut der indischen Zeitung „The Hindu” die Tourismusbehörden an, sicherzustellen, dass die wichtigsten Dienstleistungen für die von den Unwettern betroffenen ausländischen Touristen verfügbar seien. Fluglinien teilten mit, dass es zu Flugausfällen komme. Angaben zu der Zahl eventuell betroffener Touristen gab es zunächst nicht. (dpa/mp)