Winterstum tobt über Skandinavien: Züge gestoppt, tausende Haushalte ohne Strom

Wintersturm Johannes hat Tausende Haushalte in Schweden und Norwegen vom Strom abgeschnitten.

In Sandviken kam ein Mann ums Leben, nachdem er von einem Ast getroffen worden war, wie die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete. In Schweden wurden am Morgen demnach Windgeschwindigkeiten etwa in der Größenordnung eines Hurrikans gemessen.

Pontus Lundahl/TT News Agency/AP/dpa Ein Auto fährt bei Nebel durch eine Schneelandschaft im vom Sturm gezeichneten Schweden. Ein Auto fährt bei Nebel durch eine Schneelandschaft im vom Sturm gezeichneten Schweden.

Pontus Lundahl/TT News Agency/AP/dpa Menschen gehen bei starkem Schneefall am Bahnhof, nachdem der Zugverkehr eingestellt wurde. Menschen gehen bei starkem Schneefall am Bahnhof, nachdem der Zugverkehr eingestellt wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum immer mehr Männer zur Brust-OP rennen: Hamburger Beauty-Doc packt aus

Das frostige Wetter führte zudem zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Problemen bei Fährfahrten, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete. TT schrieb, über die Hälfte von Schweden sei betroffen. 40.000 Haushalte seien ohne Strom. Etliche Zugverbindungen fielen aus. Auch Finnland war von dem Sturm betroffen. Der starke Wind führte zu Beeinträchtigungen etwa im Flugverkehr, auch in Finnland fiel in vielen Haushalten der Strom aus. (dpa)