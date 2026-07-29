Kaum ist der Wimbledon-Titel gefeiert, wartet für Jannik Sinner schon der nächste Auftritt. Was er an Bord des Kreuzfahrtschiffs „Explora III“ machte.

Ein Kreuzfahrtschiff liegt im Hafen von Genua. Hier startete auch die Tour der „Explora III“ – mit Tennisstar Jannik Sinner. picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Wenige Wochen nach seinem Wimbledon-Sieg hat Tennisprofi Jannik Sinner die erste Reise des neuen Kreuzfahrtschiffs „Explora III“ begleitet. Der Weltranglistenerste war am 24. und 25. Juli auf der Eröffnungsetappe zwischen Genua und Marseille an Bord.

Während der Reise nahm Sinner an Gesprächsrunden mit Gästen teil und sprach über seine Karriere sowie den Umgang mit Leistungsdruck. Gemeinsam mit seinem Trainerteam stellte er zudem ein Wellnessprogramm vor, das künftig an Bord angeboten werden soll.

Jannik Sinner hält die Wimbledon-Trophäe in London nach dem zweiten Sieg in Folge. picture alliance / abaca | Dubreuil Corinne/ABACA

Sinner ist seit diesem Jahr Markenbotschafter der Kreuzfahrtmarke. Das Unternehmen wirbt auf seiner Website mit der Zusammenarbeit und betont gemeinsame Werte wie Disziplin und Exzellenz.

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Charity-Dinner zum Abschluss der Premierenfahrt

Zu den Programmpunkten gehörte auch die Eröffnung des Padel-Platzes an Bord. Zum Abschluss der Reise fand im Bordrestaurant „Fil Rouge“ ein Charity-Dinner statt. Die Erlöse kommen nach Angaben der Veranstalter Bildungsprojekten für Kinder im Mittelmeerraum zugute.

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Transatlantik-Fahrt auf „Explora III“ kostet mehr als 20.000 Euro

Nach dem Auftakt im westlichen Mittelmeer läuft die „Explora III“ am 29. Juli Civitavecchia bei Rom an. Die offizielle Taufe ist für den 1. August in Barcelona geplant, zwei Tage später startet die Jungfernfahrt nach Lissabon.

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Die „Explora III“ verfügt über 463 Suiten und bietet Platz für rund 900 Gäste. Eine einwöchige Mittelmeerreise kostet laut Reederei ab etwa 5600 Euro pro Person. Für eine 30-tägige Transatlantikreise von Hamburg nach New York werden mehr als 20.000 Euro pro Gast fällig. (mp)