Wie in „Jurassic Park“: Forscher wollen ausgestorbene Tiere wiederbeleben

Es ist der Traum von Wissenschaftlern, Tierfreunden und Dino-Fans: Ausgestorbene Tiere – wie in „Jurassic Park“ – wieder zum Leben zu erwecken. Aber: Machen solche Millionenprojekte eigentlich Sinn? Und darf man Gott ins Handwerk pfuschen?

Eins vorweg: Ein „Jurassic-Park“ mit Dinosauriern, die vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sind, ist und bleibt Utopie. Forscher trauen sich zwar zu, mit bis zu 200.000 Jahre alter DNA zu klonen, wenn gute Gewebestücke der Tiere vorhanden sind. Aber mehr geht nach jetzigem Stand der Wissenschaft nicht.



Carrie Friese: „Ein Tier ist mehr als sein Erbgut“

Das sei auch gut so, findet die Soziologin Carrie Friese von der London School of Economics. Viele Tierarten sind ausgestorben, weil ihr natürlicher Lebensraum zerstört wurde.



Besonders betroffen seien die Tropen, wie etwa der Amazonas-Regenwald. Geklonte Nachfahren vieler Tierarten könnten nur als Zoo-Attraktion überleben, weil sie keine Eltern hätten, die ihnen zum Beispiel das Jagen beibringen könnten.



„Ein Tier ist mehr als sein Erbgut“, sagt Friese in einem TV-Beitrag für „ntv“. „Wie lernt ein Dodo, ein Dodo zu sein?“



„Auferstehung“ könnte uns zu Gute kommen

Doch Wissenschaftler führen auch interessante Gründe an, die für eine „Auferstehung“ sprechen:



Jährlich sterben zig Tierarten aus. Was, wenn ausgerechnet diese das Geheimnis für neue Antibiotika, Krebsmedikamente oder Schmerzmittel in sich getragen haben – wie zum Beispiel der Magenbrüterfrosch? Er hätte uns wichtige Erkenntnisse für ein Medikament gegen Magengeschwüre geben können, wenn er in den 80er Jahren nicht das Zeitliche gesegnet hätte.



Kölns Zoodirektor Theo Pagel hätte gerne den Dodo mal live gesehen. Artenschutz hält er aber für wichtiger. Matthias Heinekamp Foto:

„Auch zoologische Gärten arbeiten weltweit nicht nur mit lebenden Tieren, sondern versorgen Genbanken mit Material, welches in der Tat später einmal wieder genutzt werden kann – das ist im Prinzip gut“, erklärt Theo Pagel, Leiter des Kölner Zoos.



Er tritt dieses Jahr das Amt als Präsident der World Association of Zoos and Aquariums an – und hält ein anderes Thema für viel wichtiger: Akute Maßnahmen für noch existierende Arten. „Es gilt Habitate – und damit Arten zu schützen – um die Biodiversität zu sichern.“



28.388 Tier- und Pflanzenarten akut bedroht

In ihrer aktuellen Roten Liste hat die Weltnaturschutzunion IUCN im Juli insgesamt 28.338 Tier- und Pflanzenarten als bedroht aufgeführt. „Was der Asteroideneinschlag für die Dinosaurier war, ist die Menschheit für die heute vorkommende Tier- und Pflanzenwelt“, prangert Jörg-Andreas Krüger vom WWF Deutschland an.



Dabei kann gezielte Hilfe so viel bewirken. Um die Jahrtausendwende gab es zum Beispiel nur noch 30 Amur-Leoparden, 2018 wurden schon 103 gezählt. Und das ganz ohne zu klonen!



Mammut, Dodo und Co. : Bevölkern diese Tiere bald wieder die Erde? Inhalt teilen



URL zum Kopieren Von der Geburt eines Mammut-Babys sind wir noch weit entfernt, auch wenn in Boston der Superstar unter den Genforschern, George Church, seine Hände im Spiel hat.

Forscher nehmen für das Wollhaarmammut-Projekt Teile des Mammut-Genoms und fügen sie in das von Elefanten ein. Geschafft haben sie es bereits, einen Elefanten zu kreieren, der gegen Kälte und Wind resistent ist.

Doch selbst die Fokussierung auf solche Teilbereiche ist mit viel Aufwand verbunden: Um ein dem Mammut ähnliches Erbgut zu bekommen, muss man Hunderttausend Genabschnitte ersetzen. Getty Images/iStockphoto Foto: Die Magenbrüterfrösche brüteten ihren Nachwuchs – wie der Name schon sagt – im eigenen Magen aus. Die Jungtiere sondern dort ein Sekret ab, das die Zersetzung des Nachwuchses durch Säuren und Enzyme verhindert.

Das könnte also eine fantastische Basis sein, um Medikamente gegen Magengeschwüre zu entwickeln.

Dumm nur, dass die Art in den 80er Jahren von einem Pilz dahingerafft wurde. Doch in einem Labor in Adelaide (Australien) hat man eingefrorene Frösche dieser Art gefunden – mit intakter DNA.

Jetzt versuchen Forscher, die entkernte Eizelle in einen ähnlichen Frosch einzubringen. Die Eizellen teilen sich bereits, aber „fertige“ Frösche gibt’s bei dem „Lazarus-Projekt“ noch nicht. Michael J. Tyler Foto: Diese Nördliche Breitmaulnashorn-Dame hat schlechte Karten: Sie ist – wie auch eine weitere noch lebende Kuh – leider unfruchtbar. Und der letzte Bulle verstarb vor einem Jahr. Was also tun?

Forscher haben es geschafft, im Labor Nashorn-Embryonen zu erzeugen und zu kultivieren. Das Südliche Breitmaulnashorn wird als Leihmutter „engagiert“. Und genau das versuchen derzeit Forscher am Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildforschung.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt dieses Projekt mit vier Millionen Euro. Das Westliche Spitzmaulnashorn ist bereits ausgestorben. Das letzte fiel 2006 Wilderern zum Opfer. picture alliance / Lyu Shuai/Xin Foto: Wenn er einen Wunsch frei hätte, würde der Kölner Zoodirektor Theo Pagel gerne den Dodo erleben dürfen. Der fast einen Meter große, flugunfähige Vogel lebte bis vor 300 Jahren auf der Insel Mauritius im Indischen Ozean.

Er ernährte sich von vergorenen Früchten, nistete auf dem Boden. Skizzen von früher zeigen ihn als einen ziemlich fetten Vogel mit Stummelschwanz, der recht zutraulich war.

So war er für Seefahrer eine leichte Beute. Im Juni 2006 entdeckten Forscher ein Dodo-Massengrab. Wissenschaftler der britischen Universität Oxford wollen den Dodo wiederauferstehen lassen.

Da der Vogel mit der Taube eng verwandt ist, könnte diese sowohl als „Vergleichsbauplan“ dienen als auch die erzeugten Dodo-Jungen aufziehen. Gemeinfrei Foto: Sie sehen aus wie Zebras, die in eine Waschanlage geraten sind: Die Quaggas mit ihren ausgeblichenen Streifen. Sie galoppierten noch Ende des 17. Jahrhunderts in großen Herden durch Südafrika.

Doch europäische Siedler rotteten die Konkurrenz ums Weideland gnadenlos aus. Dann fand ein Zoologe heraus, dass die Quagga-DNA dem Burchell-Zebra verdammt ähnlich ist.

Seit 30 Jahren wird gezielt gekreuzt, doch noch fehlt der Miniherde die charakteristische dunkelbraune Farbe am Hinterleib. Die ersten Ergebnisse der fünften Generation seien aber vielversprechend, heißt es. GNU Free Documentation Licens Foto: Er wurde bis zu drei Metern lang, war eine der größten Raubkatzen der Welt: Der Kaspische Tiger. Bis in die 70er Jahre hinein lebte er in Wäldern und Flusstälern westlich und östlich des Kaspischen Meeres, dann haben Jäger und die Zivilisation seinen Tod besiegelt.

Weil er eng mit dem Sibirischen Tiger verwandt ist, versuchen Forscher diese Tigerart jetzt in Kasachstan und dem Iran anzusiedeln. Sie hoffen, dass sich der Sibirische Tiger dem Lebensraum genetisch anpasst und so wieder quasi zu einem Kaspischen Tiger wird.

Dafür müssen vorab allerdings erst Beutetiere dort angesiedelt und die Bewohner vom neuen „Nachbarn“ überzeugt werden.



© Helmut Diller / WWF / Biospho Foto: Der Auerochse war nach der Eiszeit der größte Pflanzenfresser in Europa und inspirierte schon vor mehr als 2000 Jahren Höhlenmaler. Der wilde Vorfahre des heutigen Hausrindes starb vor etwa 400 Jahren aus.

Im Rahmen des „Tauros-Projektes“ wollen Forscher ihn durch Rinder (die noch Teile seiner DNA tragen und robust genug sind, ohne menschliche Eingriffe in der Wildnis zu überleben) zurückzüchten.

Das Projekt zieht sich quer durch Europa, in Deutschland arbeitet man daran vor allem in der Lippeaue (Kreis Soest). commons.wikimedia.org Foto: Mit ihrem rostrotem Bauchgefieder und dem stahlgrauen Kopf war sie eine echte Schönheit. Fünf Milliarden Wandertauben soll es einst gegeben haben. Heute stehen sie nur ausgestopft in Museen, ihr Gewebe trägt aber große Mengen an gut erhaltenem Erbmaterial in sich.

Deshalb ist die Wandertaube wohl der aussichtsreichste Kandidat für eine Wiederbelebung. Wissenschaftler entschlüsseln die DNA, um sie dann in die nahen Verwandten, die grau gefiederte Schuppenhalstaube, einzupflanzen. Ihre Keimzellen werden – so die Hoffnung – die Erbinformationen von Wandertauben in sich tragen.

Wenn sie sich später paaren, könnten aus ihren Eiern echte Wandertauben schlüpfen. Wikimedia/reative Commons Attrib Foto:

So soll es funktionieren

Aktuell setzen Forscher auf drei Methoden, um ausgestorbene Tiere „wiederzubeleben“.



Klonen

Wenn noch Gewebeproben des ausgestorbenen Tieres vorhanden sind, ist die Chance am größten, dem Original nahezukommen. Dabei setzen Forscher den Zellkern, der noch erhalten ist, in die Eizelle eines nahe verwandten Muttertieres ein, das den Klon dann – quasi als Leihmutter – austrägt.



Genschere

Wissenschaftler gleichen das Erbgut einer eng verwandten Art Stück für Stück der ausgestorbenen Art an. Dabei schneiden sie die Gene, die abweichen, heraus und ersetzen sie durch die Gene des ausgestorbenen Tieres. So sollen über Generationen hinweg Tiere entstehen, die – wie beim Quagga – der ursprünglichen Art wie aus dem Gesicht geschnitten sind.



Rückzüchtung

Das funktioniert nur, wenn Erbgut der ausgestorbenen Art einem anderen Tier phänotypisch möglichst nahekommt. Rückzüchtungen – wie beim Auerochsen – können die ausgestorbene Wildform nicht ersetzen oder wiederherstellen, aber imitieren.