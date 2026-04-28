Wie Alkohol Ihre Reaktion verändert: Dieses Online-Spiel zeigt es in Sekunden

Schon wenig Alkohol kann die Wahrnehmung beim Fahren deutlich verschlechtern. Ein neues Browserspiel des Deutschen Verkehrssicherheitsrats macht erlebbar, wie schnell es zu Fahrfehlern kommt, wenn Alkohol im Spiel ist.

Ein Alkoholunfall jede Viertelstunde: So beschreibt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) statistisch die Folgen von Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr in Deutschland. Die Zahlen kommen nicht von ungefähr. Schon ab 0,3 Promille ist das Sehfeld eingeschränkt. Auch die Reaktion verlangsamt sich.

Alkohol am Steuer: DVR-Spiel zeigt die Gefahr

Um diese Einschränkungen deutlich zu machen, hat der DVR ein Browserspiel entwickelt. Es zeigt, wie stark Alkohol die Fahrtüchtigkeit beim Autofahren beeinflussen kann.

Das Fahr-Game trägt den bewusst unheilvollen Titel „Die letzte Runde“. Es ist ein sogenanntes Filterspiel.

Erst nüchtern fahren, dann simuliert betrunken

So funktioniert das Spiel: Zuerst fährt man eine Strecke ganz normal. Direkt danach geht es noch einmal auf Tour.

Dann aber simuliert das Spiel Wahrnehmungseinschränkungen. Diese ähneln den Auswirkungen, die Alkohol auf die Fahrtüchtigkeit haben kann.

Alkohol am Steuer: So startet man das Online-Spiel

Am besten lässt sich das Spiel auf dem Smartphone oder Tablet ausprobieren. Dafür öffnet man die DVR-Web-App „Runter vom Gas“. Dort tippt man oben auf die Kachel „Die letzte Runde“, anschließend auf „Spiel starten“. Danach den Anweisungen folgen – und los geht’s.

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Die Steuerung ist bewusst einfach gehalten. Es gibt einen Button zum Linkslenken, einen zum Rechtslenken und dazwischen einen Button zum Bremsen. Hält man den Brems-Button gedrückt, hält der Wagen an. Wer das Spiel am Rechner öffnet, nutzt die Pfeiltasten zum Lenken und die Leertaste zum Bremsen.

Alkohol am Steuer: Plötzlich wird selbst die Ampel zur Gefahr

Die erste Fahrt ist noch leicht zu schaffen. Auf der zweiten Strecke schlägt der Alkohol-Effekt dann aber deutlich zu. Das Sichtfeld verengt sich, die Steuerung reagiert verzögert – und plötzlich fährt man über eine rote Ampel.

Fahrfehler werden im Spiel jedes Mal mit Hinweisen und Lernimpulsen eingeordnet. Die Botschaft ist eindeutig: „Don’t drink and drive“. (dpa/mp)