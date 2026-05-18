WhatsApp plant Inkognito-Chats mit Meta AI

Meta AI privat nutzen? WhatsApp will Gespräche mit seiner KI künftig besser schützen. Neue Inkognito-Chats mit Meta AI und sogenannte Nebenchats sollen in den kommenden Monaten weltweit kommen.

Wer der Meta AI bei WhatsApp künftig Privates anvertrauen will, soll das bald inkognito tun können. Die Facebook-Tochter Meta arbeitet dafür an einer Technologie namens „Private Processing“. Sie soll Chats zwischen Nutzer:innen und KI vor Einblicken von außen schützen. Das geht aus einem Beitrag im WhatsApp-Blog hervor. Die neuen Inkognito-Chats sollen in den kommenden Monaten weltweit in WhatsApp und in der Meta-AI-App ausgerollt werden.

Inkognito-Chats mit Meta AI: So sollen sie funktionieren

Wer einen Inkognito-Chat startet, beginnt laut Meta eine zeitlich begrenzte Unterhaltung in einer geschützten Umgebung. Das Unternehmen erklärt, es habe keinen Zugriff auf die Inhalte dieser Chats.

Außerdem sollen die Inkognito-Chats laut Meta nicht gespeichert werden. Sie verschwinden nach einiger Zeit standardmäßig wieder.

Meta AI: Neue Nebenchats geplant

Zusätzlich soll in den kommenden Monaten eine weitere Funktion kommen: sogenannte Nebenchats. Dabei handelt es sich um eine Art KI-Second-Screen für WhatsApp-Unterhaltungen.

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Die KI soll dort Unterstützung durch zusätzlichen Kontext zum Gespräch bieten. Der eigentliche Chat soll dabei nicht gestört werden, schreibt Meta. Auch diese Nebenchats sollen über „Private Processing“ privat bleiben. Weitere Details nennt das Unternehmen nicht.

Was kann die KI bisher?

Meta AI kennen WhatsApp-Nutzer:innen bislang als kleines lilafarbenes Blumensymbol in der Messenger-App. Auch bei Instagram und Facebook ist die KI zu finden. Sie soll Antworten auf kleine und große Fragen des Lebens geben, Empfehlungen aussprechen oder Bilder erzeugen. Meta beschreibt den Dienst als „Dein persönlicher Assistent, Reiseführer, Wellness-Coach und mehr“.

Nach Angaben von Meta kann die KI nur Nachrichten lesen, die mit ihr geteilt werden. Sie lese also nicht alle persönlichen Konversationen mit.

Viele Nutzer bei Inkognito-Chats mit Meta AI noch skeptisch

Die Interaktionen mit Meta AI sollen laut Meta auch nicht zum Training der hauseigenen KI-Modelle verwendet werden. Ganz warm sind viele Nutzer:innen mit dem KI-Chatbot aber offenbar noch nicht. Wer in gängigen Suchmaschinen „Meta AI“ eingibt, bekommt auch prominent Vorschläge wie Widerspruch, Deaktivieren oder Löschen angezeigt. Ein Löschen des Dienstes ist allerdings nicht vorgesehen.

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Aktuell lässt sich Meta AI im WhatsApp-Messenger nur für einzelne Chats abschalten. Das geht, wenn in den Einstellungen eines Chats oder einer Gruppe die Funktion „Erweiterter Chat-Datenschutz“ aktiviert wird. (dpa/mp)