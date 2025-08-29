Wetterdienst zieht Bilanz: Wohl kein Rekordsommer, aber….

Der Sommer geht zu Ende, die Meteorologen ziehen Bilanz: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) im hessischen Offenbach legt am Freitag seine Jahreszeit-Bilanz vor. Auch wenn sich kein Rekordsommer andeutet, sind Experten zufolge Veränderungen durch den Klimawandel auch in diesem Jahr zu erkennen.

Die vorläufige Auswertung der Messstationen bezieht sich auf die Durchschnittstemperatur sowie die Niederschlagsmenge und Sonnenstunden. Auch wenn aktuell noch gezählt wird, steht die grobe Linie schon fest: „Der Sommer war relativ warm, es war aber kein Rekordsommer“, sagte DWD-Experte Andreas Walter. Der bisher wärmste Sommer in Deutschland war 2003 mit einer Durchschnittstemperatur von 19,7 Grad. Für den Sommer 2025 erwartet der DWD einen Wert zwischen 18,0 und 18,5 Grad.

Großwetterlagen sind mit Klimawandel beständiger geworden

Der Meteorologe Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) erklärt, Großwetterlagen über Europa seien mit dem Klimawandel beständiger geworden. Durch solche „Blockadewetterlagen“ könnten sich etwa lange Phasen mit zu milder und zu trockener Witterung entwickeln.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Geschafft? Zehn Jahre nach Merkels historischem „Wir schaffen das“ zieht die MOPO Bilanz

– Das Veddel-Inferno: Wie konnte es zum größten Feuer seit zehn Jahren kommen?

– Der schillernde Block-Anwalt: Wie Ingo Bott mit seinem speziellen Auftritt und einer gewagten Strategie in die Verhandlungen geht

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: Hamburgs erstklassige Derby-Party und Klartext von HSV-Vorstand Eric Huwer und St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich

– 28 Seiten Plan7: Fantasy Filmfest, das Molotow feiert coole Keller-Party und Scooter auf der Trabrennbahn

Der Juni sei relativ warm gewesen, sagt DWD-Experte Walter, der Juli relativ kühl. „Bemerkenswerterweise hatten beide Monate die gleiche Mitteltemperatur.“ Dass dennoch ein Monat als zu warm und einer als zu kühl eingestuft wird, liegt daran, dass die Tage im Juli länger sind und es mehr potenzielle Sonnenstunden gibt. Die kleine Hitzewelle im August wird wohl dafür sorgen, dass dieser Monat über dem Schnitt liegt.

Wetterumschwung im Juli brachte das andere Extrem

Beim Niederschlag gab es zwar immer mal wieder längere Dürreperioden, am Alpenrand und in Nordosten fiel phasenweise aber auch ergiebiger Regen. Der DWD erwartet daher, dass sich die Niederschlagsmenge deutschlandweit ziemlich genau im klimatologischen Mittel bewegt. Bei den Sonnenstunden geht der DWD davon aus, dass am Ende ein leichtes Plus stehen könnte.

Das könnte Sie auch interessieren: Schausteller ziehen Bilanz: So viele Menschen waren im Sommer auf dem Dom

PIK-Forscher Hoffmann betont, das erste Halbjahr habe vielerorts in Deutschland zu den regenärmsten der letzten Jahrzehnte gehört, in Südeuropa sei es dagegen vergleichsweise sehr feucht gewesen. „Eine Entwicklung, die mit dem Klimawandel in Verbindung steht“, so Hoffmann. Der Wetterumschwung Anfang Juli habe dann das andere Extrem gebracht – „länger anhaltende Regenperioden, die den akuten Trockenstress in Deutschland jedoch nur für wenige Wochen abmilderten“. (dpa/mp)