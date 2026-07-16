Steuerportal-Nutzer im Visier von Kriminellen: Haben Sie zuletzt täuschend echt wirkende Mails von Elster oder einem anderen Anbieter bekommen? Dann gilt Vorsicht, ehe Sie einem Betrug aufsitzen.

Am 31. Juli endet die Abgabefrist für die Steuererklärung 2025. Das wissen auch Kriminelle und machen sich die Aufregung um den Stichtag zunutze, stellt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg fest. Mit gefälschten Mails von Steuerprogrammen wie etwa Elster und anderen privaten Anbietern versuchen sie, Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern abzugreifen.

Auf den ersten Blick ähneln diese Mails tatsächlich echten Mitteilungen des Finanzamts - inklusive offiziell wirkender Steuernummer und dem Hinweis, dass im Portal eine neue Benachrichtigung verfügbar sei. Angeschriebene werden den Verbraucherschützern zufolge weiter dazu aufgefordert, ihr Konto zu aktualisieren und zu synchronisieren, um die Benachrichtigung öffnen zu können. Dazu sollen sie einen Link in der Mail öffnen und persönliche Daten eingeben.

Das sind die Hinweise für den Betrug

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Spätestens jetzt sollten Betroffene skeptisch werden und die Mail genauer unter die Lupe nehmen, rät Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hinweise für einen Betrugsversuch können etwa Anrede und Absender-Adresse liefern. Meist beginne die Mail nämlich nur mit einem „Hallo” anstelle einer persönlichen Anrede. Zudem stehe neben dem gefälschten und echt wirkenden Absendernamen meist die tatsächliche E-Mail-Adresse, die zu einem vermeintlichen Sicherheitsunternehmen aus Spanien gehört.

„Wer für seine Steuererklärung das Portal Elster oder ähnliche Steuersoftware nutzt, sollte sich am besten direkt dort einloggen und dort prüfen, ob es neue Benachrichtigungen gibt”, rät Oliver Buttler. Keinesfalls sollte der Link in der Mail angeklickt oder dort sensible Informationen wie Anmeldedaten und Passwörter angegeben werden. Wer das bereits getan hat, sollte bei Mails und Nachrichten in der Folge besonders kritisch sein, seine Passwörter ändern und verdächtige Abbuchungen vom Konto genau beobachten. (dpa/mp)