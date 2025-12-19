Umstrittene Tauben-Show: Hamburger Influencer enthüllt Tricks – Zirkus reagiert

In einem TikTok-Video hat der Hamburger Tierschutz-Influencer Malte Zierden die „Tauben-Zaubertricks“ beim größten Weihnachtszirkus der Welt enthüllt. Darin prangert er das Leiden der Vögel an. Das Video hat nun Konsequenzen: Der Zirkus hat die Nummer aus dem Programm gestrichen.

Den Influencer Malte Zierden verbinden die meisten mit der Straßentaube „Oßkar“, die auf dem voll möblierten Fenstersims des Tierschützers wohnte. Auf TikTok postete er am Dienstag ein Video, in dem er die Tauben-„Zaubertricks“ des „Weltweihnachtscircus Stuttgart“ enthüllte und darauf aufmerksam machte, welchem Leid die Vögel währenddessen ausgesetzt sind. Innerhalb weniger Tage wurde das Video zwei Millionen Mal geklickt und tausendfach geteilt.

Nach TikTok-Empörung: Tauben-Nummer gestrichen

Am Donnerstag – nur zwei Tage später – teilte Zierden seinen Followern mit, dass die Tauben-Show abgesagt sei und kein Vogel mehr auf die Bühne müsse. Eine Sache wollte er aber noch klarstellen: Der Zauberkünstler habe im Zusammenhang mit der Show mehrere Drohungen bekommen. Davon möchte sich Malte Zierden ausdrücklich distanzieren. „Unsere Kritik richtet sich gegen Systeme, die Tiere ausnutzen – nicht gegen einzelne Menschen“, so der Influencer in seiner Instagram-Story.

Der Hamburger Tierschutz-Influencer Malte Zierden bei der NDR-Talk-Show picture alliance / Geisler-Fotopress | Hein Hartmann Der Hamburger Tierschutz-Influencer Malte Zierden bei der NDR-Talk-Show

Auch die für Freitag geplante Demonstration der internationalen Tierrechtsbewegung „Animal Rebellion“ wurde daraufhin abgesagt. Laut SWR ist der Zauberkünstler bereits abgereist.

Und was sagt der Zirkus? Das Veterinäramt der Stadt Stuttgart habe keinen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gesehen, heißt es in einem Instagram-Posting des Weltweihnachtscircus Stuttgart. Und weiter: „Wir haben uns dennoch nach reiflicher Überlegung entschlossen, die Nummer des Zauberkünstlers aus dem Programm zu nehmen. Der Weltweihnachtscircus Stuttgart ist ein Fest der Freude und des gemeinsamen Circusgenusses, den wir allen Besucher:innen garantieren wollen.“ Schützen wolle man auch den Künstler selbst, der sich mit erheblichen Anfeindungen konfrontiert sehe.