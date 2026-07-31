Viele Touristen zieht es in die warme Küstenstadt Barcelona. Die will sich mit konkreten Maßnahmen dagegen wehren.

Barcelona fühlt sich von Touristen überrannt. (Symbolbild) picture alliance / ZUMAPRESS.com | Marc Asensio Clupes

Barcelona ist ein beliebtes Reiseziel, zum Leidwesen der Anwohner. 2025 waren 15,7 Millionen Besucher in der Stadt. Das soll künftig die Obergrenze sein.

Der für nachhaltigen Tourismus Beauftragte, José Antonio Donaire, verkündete der New York Times gegenüber das neue Motto: „Nicht einen Touristen mehr.“ Man wolle „eine Obergrenze festlegen, statt weiterzuwachsen“, sagte Antonio Donaire der US-amerikanischen Zeitung. „Bild“ berichtete zuerst.

Weniger Touristen in Barcelona – das sind die geplanten Maßnahmen

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Barcelona wolle die Kreuzfahrtanleger von sieben auf fünf reduzieren und die maximale Kapazität von 37.000 Passagieren pro Tag auf 31.000 begrenzen. Auch die Abgaben für Kreuzfahrtschiffe sollen steigen.

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Zudem baut die Stadt die Ferienwohnungen zurück. 10.000 Stück sollen bis 2028 wieder normale Mietwohnungen werden.

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Prinzipiell plant die Stadt die Zusammensetzung der Besucher zu verändern. Ein Drittel sollen Geschäftsreisen ausmachen, ein Drittel Kulturtouristen und ein Drittel Freizeittouristen. Aktuell sind rund zwei Drittel der Besucher in der Stadt für Urlaub und Freizeit.

Mehrere europäische Metropolen gehen gegen Touristen vor

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Barcelona ist nicht die einzige Stadt, die von den Touristenmassen genug hat. Auch Amsterdam und Venedig sind prominente Beispiele. In Venedig verlangt die Stadt mittlerweile ein Eintrittsgeld. Fünf Millionen Euro wurden bis Juli eingenommen.

In Amsterdam wurde 2023 ein Verbot für Joints in den Straßen der Altstadt erlassen. Die Touristen würden Straßendealer anziehen und die Anwohner so zusätzlich belasten.

Wie schnell die Maßnahmen in Barcelona umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. (esk)