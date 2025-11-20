Nach dem Tod einer vierköpfigen Familie ist in Istanbul ein weiterer Deutscher gestorben. Er hatte in einem Hotel im gleichen Stadtteil wie die anderen Todesopfer gewohnt – woran er verstarb, ist derzeit noch unklar. Zwei niederländische Schwestern kamen mit Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus.

Mehrere türkische Medien berichteten übereinstimmend, dass der 35-jährige Gürhan T. am Montag im Rahmen einer Geschäftsreise in einem Hotel im Stadtteil Fatih unterkam. Dort hatte auch das deutsche Paar mit seinen Kindern im Alter von drei und fünf Jahren gewohnt, das kürzlich verstorben war, vermutlich durch eine schwere Vergiftung mit Chemikalien. Gürhan T. starb am 19. November, zwei Tage nach seiner Ankunft in Fatih. Woran, ist noch unklar. Auch er kam den Berichten zufolge ins Krankenhaus, weil er unter Atemnot und Schweißausbrüchen litt. Die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten.

Zwei niederländische Schwestern im Krankenhaus

Nur wenige Stunden nach Gürhan T. kamen zwei niederländische Schwestern mit Übelkeit ins Krankenhaus. Eine befindet sich noch dort, die andere konnte entlassen werden. Auch hier sind die Ursachen noch völlig unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Tod in Istanbul: Dieses Mittel tötete die Hamburger Familie

Im Falle der verstorbenen Familie wurden mittlerweile acht Personen festgenommen, darunter ein Schädlingsbekämpfer, der im Nebenzimmer der Familie die Chemikalie versprüht hatte. Diese könnte ersten Erkenntnissen zufolge über das Belüftungssystem in das Hotelzimmer der Deutschen gelangt sein. (prei)