Verdacht auf Kindesmissbrauch: Mann aus dem Norden an Grenze festgenommen

Die Bundespolizei hat einen gesuchten Mann im Reisebus an der Grenze zu Tschechien entdeckt. Gegen ihn lag ein aktueller Haftbefehl wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Kindesmissbrauch vor.

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Breitenau im Osterzgebirge habe die Bundespolizei den 40-Jährigen am Mittwochmorgen festgenommen, hieß es in einer Mitteilung.

Verdacht auf Kindesmissbrauch: Mann festgenommen

Er war den Angaben zufolge Insasse eines Reisebusses und wurde bei der Einreise überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Kiel ihn erst am Vortag zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Gegen den Mann bestand ein Untersuchungshaftbefehl.

Das könnte Sie auch interessieren: 22-Jähriger soll Mitbewohnerin im Drogenrausch fast totgeschlagen haben

Der Mann wurde dem Amtsgericht Pirna vorgeführt. Dort setzte ein Richter den Haftbefehl in Vollzug. Anschließend kam der Mann in die Justizvollzugsanstalt Dresden. (dpa/mp)