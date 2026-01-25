Was wir über die Schüsse in Minneapolis wissen – und was nicht

Wieder fallen in Minneapolis Schüsse bei einem Einsatz von Bundesbeamten. Ein Mann wurde getötet. Bund und örtliche Behörden widersprechen sich in manchen Details.

Bereits Anfang Januar starb eine Frau in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota nach Schüssen eines Beamten der Einwanderungsbehörde ICE. Nun stirbt erneut ein Mann – wieder nach Schüssen bei einem Einsatz von Bundesbeamten. Vieles ist noch unklar. Ein Überblick:

Was wir wissen

Das Geschehen: In Minneapolis wurde am Samstagvormittag (Ortszeit) eine Person nach Schüssen durch einen Bundesbeamten für tot erklärt, wie das US-Heimatschutzministerium mitteilte.

Der Tote: Bei dem Toten handelt es sich um den 37-jährigen Alex Pretti aus Minneapolis. Seine Eltern werfen den Einsatzkräften in einer Stellungnahme vor, ihren Sohn ohne legitimen Grund getötet zu haben. Er soll laut US-Medienberichten als Krankenpfleger gearbeitet haben.

Die Waffe: Das Heimatschutzministerium teilte mit, die getötete Person sei bewaffnet gewesen. Die Behörde veröffentlichte das Foto einer Pistole. US-Präsident Donald Trump betonte, die Waffe sei geladen gewesen. Nach Angaben des Polizeichefs von Minneapolis war der Getötete berechtigt, eine Waffe zu tragen.

Was wir nicht wissen

Todeszeitpunkt: Es ist unklar, ob Pretti am Einsatzort oder erst im Krankenhaus starb. Laut Heimatschutzministerium wurde der Mann vor Ort für tot erklärt, der Polizeichef sprach hingegen davon, dass er erst im Krankenhaus für tot erklärt wurde. Polizisten der Stadt hätten den Mann mit mehreren Schussverletzungen vorgefunden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Ablauf: Viele Details sind laut den Behörden noch unklar. Etwa, in welcher konkreten Situation der Schusswaffeneinsatz erfolgte und ob beziehungsweise wie die angebliche Bewaffnung des Mannes zum Einsatzablauf beitrug. Das US-Heimatschutzministerium stellt den Fall so dar, dass der Beamte geschossen habe, um sich selbst zu verteidigen. Ministerin Kristi Noem sagt, der Mann habe die Beamten angegriffen. Trumps einflussreicher Vizestabschef Stephen Miller sprach von einem „inländischen Terroristen“. Prettis Eltern erklärten, ihr Sohn habe keine Waffe in der Hand gehalten. Er habe versucht, eine von einem Beamten zu Boden gebrachte Frau zu schützen und sei mit Pfefferspray besprüht worden, bevor die Schüsse fielen.