Der richtige Weihnachtsbaum macht den Unterschied – doch welcher passt zu Ihnen? Welche Sorten gibt es, wie erkennt man Qualität, was ist wirklich nachhaltig und wie bringt man den Baum sicher nach Hause? In diesem Ratgeber finden Sie die wichtigsten Tipps, damit Sie beim Weihnachtsbaum-Kauf gut informiert und stressfrei durch die Vorweihnachtszeit kommen.

Beliebte Baumarten beim Weihnachtsbaum-Kauf

Auf Platz 1 der Weihnachtsbaumarten in Deutschland steht die Nordmanntanne mit fast 80 Prozent Marktanteil. Laut dem Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger liegen die Preise für die beliebte Nordmanntanne zwischen 23 und 30 Euro pro Meter, was einem Euro mehr als im Vorjahr entspricht. Sie gilt als besonders formschön, piekt nicht und ist lange haltbar.